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LG連網家電app更名為「ThinQ」，加入Google Assistant聲控操作

2019-08-29 13:06聯合新聞網 楊又肇

LG稍早宣布，將把旗下用於控制智慧家電的專屬app從原本名稱「SmartThinQ」更換為「ThinQ」，藉此與家電產品名稱統一，同時更進一步與Google Assistant數位助理服務整合連動，讓使用者能進一步透過口說方式操作家電功能。

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新版app預計會先在南韓地區開放使用，其後則預期會在歐洲、北美市場推行，但北美地區預期會在今年第四季獲得更新，而歐洲地區則要等到明年，預期在今年IFA 2019期間也會有具體說明。

將名稱從原本的「SmartThinQ」更換為「ThinQ」，LG預期讓此款app名稱與現有支援連網控制家電品牌相符。此外，加入支援Google Assistant也預期能讓使用者更方便透過口說方式操作連網家電，例如啟動洗衣機、確認烘衣行程進度，或是調整空調溫度等。

包含旗下洗衣機、烘衣機、冰箱、烤箱、洗碗機、掃地機器人、空氣濾淨器、空調等連網家電，基本上都能藉由新版app搭配Google Assistant聲控方式操作，但目前僅限以英語方式與Google Assistant互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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