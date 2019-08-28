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星宇航空來解答 機上耳機孔為什麼是兩孔？

2019-08-28 17:12聯合新聞網 綜合報導

星宇航空小編指出，未來將不採用舊式兩孔耳機，減少消耗一次性塑膠物品。 圖／取自星...
星宇航空小編指出，未來將不採用舊式兩孔耳機，減少消耗一次性塑膠物品。 圖／取自星宇航空粉專
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長時間坐在飛機上是出國旅遊的必經過程，乘客在狹窄空間能做的事不多，因此航空公司會設有娛樂設備，提供大家看電影、聽音樂來消遣時間。但是「機上耳機孔為什麼是兩孔呢？」，星宇航空提出這個很多人會有的疑問，激起網友們的各種見解後，解答了舊式飛機最初出現時，使用雙孔插槽確實是當時技術沒如今進步，只好發展成雙孔耳機各自獨立左右音源。

星宇航空26日在粉專發文「隨堂考開課啦」，並提問「個人耳機大多是單孔規格，為什麼(舊式)飛機卻只提供兩孔插槽呢？」，網友們紛紛提出看法，一派人認為是為了避免乘客帶回家使用，一派人認為是為了左右聲道，更有人認為是一孔供電一孔供音，或是防止鬆脫。

有一位專業的網友的見解獲得最多人支持，「簡單一點，怕被旅客帶下飛機，進階一點，跟IFE有關係」，他分析早期由於成本因素，無法將訊號源布置每個座位，且耳機不是動圈式，不靠電流驅動，所以每個座位底下有個『小喇吧』裝置，再利用耳機傳送到旅客耳中，耳機線只是單純的管子，科技進步後若要全改太花成本和時間，所以就保持這樣至今了。

經過網友們一番激辯後，星宇航空小編留言解答「舊式飛機使用雙孔插槽的說法很多，但最初出現時確實是當時技術無法支援，因此只好發展雙孔耳機讓左右音源各自獨立」。不過關於單孔耳機支援雙聲道技術純熟、787飛機誕生後仍沿用雙孔插槽這兩個問題，星宇航空小編覺得「一來可避免增加航空業不同規格備貨壓力，再來減少單孔耳機遇到插槽故障卻無孔可換的機會吧吧吧吧 (左孔不行還能試右孔嘛XD) 」。

甚至有網友貼出一張照片留言表示，「每架航班都要丟掉這麼多拋棄式耳機」，圖中可見袋子裡滿滿都是乘客搭機後不要的兩孔耳機，其他人回應，「航空業的大量即棄容器是很驚人的」。對此，星宇航空小編透露，未來該航空經濟艙將配置單孔耳機插槽，方便大家自備耳機，一同支持機上減塑運動。

星宇航空小編也分享自己曾有「搭機眼神死」的經驗，每回一坐到飛機位子上，才驚覺要使用的物品放在托運行李裡，並排行「最容易忘記放進隨身行李的小夥伴前三名」，依序為SIM卡針、筆、耳機轉接頭。他寫道，前者尚可厚臉皮向鄰座借用，「但是耳機轉接頭真的是考驗人（顏）性（值）的的惡魔關卡，空有機上娛樂卻不能看得過癮、聽得舒服，頓時讓人覺得『人蔘』好難」。

星宇航空耳機

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