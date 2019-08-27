比一比／究竟應不應該買蘋果HomePod？

蘋果稍早已經在台灣正式開放銷售旗下智慧喇叭HomePod，不僅可透過線上通路訂購，目前在直營門市信義A13也已經擺放HomePod，讓消費者能實際感受此款智慧喇叭提供聲音輸出表現。而在去年實際比較HomePod、Google Home、亞馬遜Echo與小米AI音箱之後，筆者再從幾款智慧喇叭後續更新，以及實際使用體驗，簡單分析是不是應該要買HomePod，或是挑選其他智慧喇叭。

這次筆者體驗的是太空灰色款的HomePod，與先前體驗過的白色款HomePod並沒有差異 分享 facebook

從去年比較HomePod、小米AI音箱、Google Home、亞馬遜Echo在內智慧喇叭之後，除了HomePod透過後續更新正式加入支援中文互動，而小米AI音箱更是推出台灣在地化版本，但Google Home、Echo則依然僅能對應英語、日語在內的語言互動，尚未正式支援中文互動功能 (註)，因此目前僅有HomePod與小米AI音箱可對應台灣在地化服務，同時也能以更自然的中文語音互動。

註：亞馬遜Echo目前僅支援英語在內語言，並未支援中文。而Google Home方面，雖然手機上的Google Assistant已經支援中文互動，但Google Home上的Google Assistant顯然尚未加入支援，加上尚未在台灣市場開放銷售，因此也未加入支援台灣在地化服務。

HomePod

目前的更新中，HomePod已經加入支援自然的中文互動功能，並且可以對應回答諸如天氣、說笑話、搜尋網路資訊、確認個人行程，甚至用於接聽iPhone電話、用口說方式傳遞簡訊，或是控制家中支援HomeKit的連網家電裝置。

與iOS裝置上的Siri稍有不同，在HomePod上的Siri主要還是透過聲控方式進行互動，因此會透過理解使用者說話語句實際含意，與iOS裝置上的Siri是透過語音換轉文字，或是透過鍵盤輸入文字，進而藉由字句比對分析，最後再給出回覆內容，甚至以網路搜尋結果呈現答案。

依照蘋果方面說明，未來在HomePod上的互動將會更加豐富，同時依照蘋果在各個地區深入發展情況來看，將能在後續發展讓Siri服務更符合在地化應用需求。

雖然蘋果強調HomePod是針對客廳全新音樂聆聽體驗打造，但實際上搭載的Siri數位助理服務，以及可扮演HomeKit連網裝置控制中樞也是主要應用功能項目 分享 facebook

而本身也支援AirPlay 2，讓兩組HomePod可組成立體聲形式播放音樂，或是讓使用者同時透過單一iOS裝置控制多組HomePod播放音樂，並且可接受來自其他支援AirPlay功能app所投放聲音內容，讓HomePod可以播放來自Spotify、LINE Music等第三方音樂服務內容。

在蘋果的設計裡，由於是將HomePod定調在「改變客廳聆聽音樂」的裝置，因此主要設計還是在於提昇聲音輸出表現，藉由波束成形技術讓聲音可以正確傳遞到室內每一個角落，同時也透過陣列麥克風讓使用者無論在哪一個角落，都能在合適距離內與HomePod進行口語互動。

因此在結合Apple Music服務之下，HomePod可以變成家中音樂播放來源，甚至可以透過自然口說方式點歌，例如「我要聽Aerosmith的歌」，或是「播放Queen的《波希米亞狂想曲》」，另外也能藉由自然語句聲控方式調整音量、暫停播放。

使用者可以將iPhone上的音樂內容快速移轉到HomePod播放，只要將手機靠近HomePod，就能在控制中心頁面將音樂內容指定給HomePod播放，另外也能指定給其他同樣支援AirPlay的Apple TV等裝置播放 分享 facebook

而若是HomePod先前曾經播放Apple Music歌曲，在iPhone上也能控制HomePod接續播放，或接續轉由Apple TV播放 分享 facebook

由於本身也支援HomeKit連動與Siri捷徑，因此不僅能作為家中支援HomeKit的連網裝置控制中心，同時也能讓使用者以口說方式控制家裡的Philips Hue智慧燈泡，或是藉由Siri捷徑設定指定操作功能，例如透過預先設定，在使用者出門時說聲「嘿，Siri，再見」，就能透過HomePod將家中所有支援HomeKit控制的家電電源關閉。

不過，HomePod上的Siri捷徑支援依然有所限制，例如必須開啟iPhone裝置上的app，進一步呈現後續操作功能的情況，在HomePod上就無法實現，但是透過HomePod播放聲音內容，或是以HomePod作為控制中心的特定裝置啟動、關閉，倒是沒有太大問題。

藉由支援Siri捷徑，其實也是讓HomePod能在服務應用支援範圍變得更廣，並且能接入更多合適的第三分應用服務，如同亞馬遜Echo可藉由Alexa Skill擴充應用服務，而Google Assistant也能透過Actions on Google打造更多應用功能。

接下來的iOS 13更新中，蘋果更讓HomePod可支援多人共用操作，並且能識別不同使用者的聲音，例外也預計讓Siri互動語音更趨近真人，更準備進一步讓iPhone上的語音通話與播放內容可以透過NFC感應，快速移轉到HomePod上接續使用，另外也將開放HomePod支援廣播播放功能。

另外，市場也有消息指稱蘋果計畫打造價格更親民，從尺寸也更小的新款HomePod，或許意味蘋果期望能將HomePod使用情境延伸到臥室等更多應用場景，甚至也能讓使用者把音樂帶到室內更多空間。

這些說法，基本上還是要等到蘋果後續公布為準，但應該還是可以期待新版iOS 13更新所增加功能。

小米AI音箱

去年正式進入台灣市場的小米AI音箱，在小米累積諸多數據，並且以中文互動應用為基礎打造其數位助理服務－小愛同學，因此在中文語音對達相對自然，並且能理解更多中文使用者實際表意。

相較目前在台灣地區銷售的智慧喇叭產品，小米雖然有著過往在中國地區累積用戶數據，進而能對應更多應用功能與服務，但由於台灣地區銷售版本同樣採取在地化應用，因此並不像中國地區銷售版本已經與眾多第三方應用服務對接，必須針對台灣地區使用需求重新建立第三方應用服務合作，無法直接使用中國地區已經建立合作項目，使得台灣地區實際應用功能相對較少。

不過，使用者實際上可透過將app設置地區選擇為中國大陸，藉此讓台灣地區銷售的小米AI音箱也能使用中國地區合作服務，但可能會有用語內容、地區使用限制，甚至因為網路傳輸問題影響實際使用體驗。

而在物聯網應用部分，小米旗下已經具備豐富的連網家電、裝置，甚至也與小米生態鏈合作夥伴共同打造諸多應用產品，因此可以透過小米AI音箱以聲控方式進行控制，或是透過條件設定打造各類連網裝置互動模式。

但與軟體應用服務一樣，因為小米旗下連網家電、裝置，以及小米生態鏈合作夥伴銷售產品，主要還是在中國地區銷售，在台灣地區使用將會面臨諸多限制，甚至無法與台灣地區銷售的小米連網家電、裝置連動。

另外，雖然小愛同學已經可以與微軟Cortana連動，但因為目前在台灣地區尚未開放對應中文的Cortana數位助理服務應用，因此目前在台灣地區暫時還無法讓小愛同學與Cortana互動。

至於在版本部分，小米AI音箱目前也已經推出尺寸相對較小的小米小愛音箱mini、小米小愛音箱Play，以及具備觸控螢幕的小米小愛觸屏音箱，藉此對應不同使用需求。

無論台灣或中國地區銷售的小米AI音箱均相同，只是配對使用app所對應地區不同，對應連接使用服務也不一樣，同時可以支援連接的小米連網裝置也有版本區隔 分享 facebook

Google Home

雖然Google Assistant已經開放台灣地區以中文形式使用，但由於Google Home系列產品尚未正式在台灣市場銷售，因此現階段在台灣地區依然僅能以英文在內語言進行互動，即便可以透過特定方式啟用Google Home設定中的中文支援選項，卻因為並非官方正式開放功能選項，因此實際互動體驗仍不算直覺。

而目前支援Google Assistant的服務、裝置相當豐富，甚至不少耳機、喇叭裝置都已經加入支援Google Assistant，許多連網家電、裝置也均相容Google Assistant連動，就連許多車款也已經藉由Android Auto加入支援Google Assistant連動。

但目前Google Home尚未正式引進台灣市場，因此不僅實際互動仍須透過英文等語言，目前在台灣對應連動服務、連網設備並不多，因此應用功能並不算廣泛，但依然可以用於查找資訊、確認個人行程、詢問天氣等應用，但第三方服務串接仍不算完整，例如在台灣地區就無法透過Google Home直接預約Uber車輛。

不過，一旦Google將旗下智慧喇叭產品引進台灣，或許將能增加更多在地服務串連。

除了Google Home，Google在之前也分別推出Google Home Mini、Google Home Max，以及搭載螢幕設計的Google Home Hub等產品，其中Google Home Hub已經更名為Nest Hub，並且推出更大尺寸的Nest Hub Max，而Google Home系列名稱也可能更名為Nest系列名稱。

目前尚未在台上市的Google Home，其實在美國等地區已經有相當豐富的第三方服務連接，並且支援許多連網裝置控制互動 分享 facebook

亞馬遜Echo

Echo相比其他智慧喇叭產品有更長發展時間，支援服務也相對齊全，但目前尚未支援中文語言服務，同時也因為亞馬遜面向一般消費者的服務尚未在台啟用，因此Echo在台灣實際使用，整體功能相對會有不少受限。

目前亞馬遜與微軟方面也建立合作，讓Alexa數位助理服務能與Cortana互動，甚至讓Alexa接手使用Cortana服務，讓智慧喇叭能有更多應用功能，但這些應用功能暫時還無法在台灣使用，而在音樂方面則是允許Echo系列智慧喇叭使用Apple Music服務，藉此增加更多音樂播放選項。

亞馬遜同樣針對不同場景使用需求，分別推出Echo Dot、Echo Plus，以及搭載螢幕設計的Echo Spot與Echo Show，甚至也針對兒童使用需求推出Echo Dot Kids Edition，但同樣受限於諸多服務在台灣尚未開通使用，因此整體服務使用體驗明顯受限許多。

筆者持有的亞馬遜Echo是相當早期版本，目前推行的版本已經改為布面材質披覆，同時機身大小也相對小一點，但使用功能其實並沒有太大差異，只是在音質輸出部分有差 分享 facebook

跟其他已經在台上市的智慧喇叭比較？

目前在台灣地區上市銷售的智慧喇叭，其實還包含獵豹移動推出的小豹音箱，以及出門問問與遠傳電信合作的問問音箱，而鴻海旗下富連網家推出的智慧AI音箱也已經在台上市銷售，華碩日前也已經推出旗下智慧音箱產品，並且同樣能以中文語音與喇叭自然互動，同時也標榜與在地化服務串接合作，強調可對應更直覺口語對談互動。

不過，若從更廣泛的應用層面來看，其實還是要看智慧喇叭實際能串連內容服務，以及能否作為家中連網裝置、智慧家電的控制中樞，如此才能讓智慧喇叭扮演更完整的口語互動核心，而非僅能扮演提供簡單回答天候、個人行程，或是協助上網搜尋問題答案等服務的裝置，更要能配合家中連網裝置感測氣溫變化、判斷是否有人回家，藉此詢問是否開啟空調降溫，或是主動開啟家裡電燈等後續動作，甚至可以讓使用者在家不需使用手機即可完成諸如預約叫車、訂購家中固定需要使用耗品等特定服務功能。

因此，對於智慧喇叭而言，更重要的是後續能否串接家裡連網裝置或智慧家電，同時也必須具備後續服務功能的可擴充性，否則就只是一款可以透過聲控簡單操作的連網喇叭。在選擇採購時，建議還是可以依照實際需求，並且考量智慧喇叭日後可對應服務、是否具備擴充性，以及實際支援連網家電產品。

以蘋果HomePod為例，雖然目前在HomePod上的Siri內容識別豐富度，可能還不比iPhone上的Siri方便，同時互動反應效果可能也還有限制，但以蘋果接下來持續針對中文使用市場提供內容，以及未來預期會有更多支援HomeKit標準設計連網裝置推出，因此HomePod接下來在台灣預期能建立更完整智慧連接應用模式。

而目前在台灣同樣已經上市的小米AI音箱，則是可銜接小米已經在台上士的智慧連網裝置及家電產品，至於Google Home與Echo則因為在台尚未有上市計畫，因此現階段可對應服務依然是以對應美國等地區的應用內容為主，而對應連接裝置數量也相對較少，暫時還無法發揮太大使用效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》