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與NVIDIA合作 預期加快VMware Cloud on AWS應用成長

2019-08-27 10:13楊又肇

VMware表示，相比建置相同容量的數據中心，將服務佈署在VMware Cloud on AWS約可節省59%營運成本。

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在此次VMWorld 2019中，VMware再次說明本身與AWS推行的VMware Cloud on AWS服務所帶來優勢，其中包含將VMware企業級軟體定義數據中心功能與AWS雲端服務整合，並且對應VMware HCX、vMotion等功能，另外也能整合AWS旗下諸如Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)，以及Amazon SageMaker等服務項目。

而在接下來NVIDIA合作中，更可進一步藉由串接虛擬化GPU加速資源，藉此加快既有雲端服務運作、存取效率，並且加強人工智慧、機器學習、深度學習，乃至於數據分析或科學研究等應用，預期將可讓VMware Cloud on AWS銜接更廣泛的應用領域。

目前VMware Cloud on AWS已經在全球16個AWS服務區域提供使用，並且透過VMware、AWS或相關合作夥伴銷售。

從2018年8月以来，VMware Cloud on AWS客戶數量已經增加4倍，建立的虛擬機器總數也成長至9倍，具備VMware Cloud應用能力的合作伙伴數量也成長3倍，至於可用的獨立軟體供應廠商 (ISV)認證解決方案數量更成長至3倍，預期VMware未來將會更深層地擁抱跨雲發展模式。

除了VMware Cloud on AWS擴展，VMware也強調與微軟Azure雲端平台深度合作，預計今年會在美國西部、中南部，以及包含澳洲、東南亞、北歐地區啟用全新服務區域，而預計在2020年第一季啟用加拿大與日本服務區域。另外，VMware目前也開放讓VMware Cloud服務可建置於Dell EMC旗下產品。

未來VMware也預期將與NVIDIA合作虛擬化GPU加速應用，進一步整合到與Google Cloud、IBM Cloud在內公有雲平台，配合VMware服務作為媒介，藉此讓更多雲端應用服務可透過GPU加速方式提高執行效率。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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