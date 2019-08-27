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Dell首次以Latitude品牌打造Chromebook 鎖定企業應用需求

2019-08-27 10:13楊又肇

Dell宣布推出兩款Latitude Chromebook Enterprise，並且整合LTE連網功能與Express Charge快速充電功能，同時機身也符合美國軍規MIL-STD，藉此對應全天候與嚴苛環境使用需求。

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而這也是Dell首次以Latitude品牌推出對應企業使用的Chromebook，並且鎖定企業使用需求打造。

硬體規格方面，Latitude Chromebook Enterprise採用Intel第8代Core i7或Core i5處理器，電池續航表現約可對應全天使用，並且能藉由內建LTE卡槽使用SIM卡連接網路，讓使用者能在行動過程也能順利連接網路。

鍵盤配置部分，Latitude Chromebook Enterprise可提供10種在地化語言介面，並且在全球50個國家地區銷售，另外使用者也能在啟動作業系統前，預先自行檢測硬體狀況的Chromebook。

配合DELL ProSupport Suite服務，將可藉由SupportAssist技術主動預測系統問題，避免在使用者操作過程發生故障，導致影響使用者工作效率。

此次推出的Latitude Chromebook Enterprise將區分兩種規格，一種為對應一般筆電形式設計的Latitude 5400 Chromebook Enterprise，以及採2 in 1形式設計的Latitude 5300 2 in 1 Chromebook，前者建議售價為699美元起跳，後者則以819美元起跳價格銷售，兩者預計都會在8月27日開放銷售。

另一方面，兩款Latitude Chromebook Enterprise其實也有搭載Windows 10作業系統設計版本，藉此對應Windows 10作業系統使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DellChromebook筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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