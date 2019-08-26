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一次能充兩台裝置！最像AirPower的無線充電板做出來了

2019-08-26 20:42電獺少女

運用了類似AirPower的技術，可以做到同時為兩個裝置進行無線充電

曾經令果粉們心心念念的蘋果無線充電板AirPower，在經過18個月漫長的等待後，官方終於在今年三月承認，他們因為在AirPower中放置了太多線圈，以至於其在充電時會產生大量的熱能無法散去，進階也影響到裝置們充電的效率，所以認為AirPower無法達到蘋果對於產品的高標準，因此正式發佈了取消上市的消息，該聲明一出也讓許多粉絲大！崩！潰！

▼確定胎死腹中的AirPower

(圖片來源)

不過，就算蘋果官方沒有推出AirPower，早也有一些第三方廠商都打鐵趁熱，推出了類似的無線充電產品，像近期就有一間荷蘭公司Zens發表了旗下的「Zens Liberty」無線充電板，其設計原理和蘋果的AirPower很像，他們在裝置中加入了16個線圈，以確保你的電子產品隨意放在板子上的任何一處都可以進行無線充電

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還記得當時蘋果特別強調AirPower一次可以同時替三個產品充電，但或許就是在測試的過程中發現真的太難做到，才會讓它在這項承諾中失敗了！而Zens Liberty雖然沒辦法一次充三個，不過他們標榜可以同時為兩個裝置無線充電，並分別提供15W的充電效率，應該也算是目前數一數二厲害的無線充電板了！

Zens Liberty預計會在今年11月正式發售，依照外殼材質的不同分成139.99美元 (約新台幣4400元) 和179.99美元 (約新台幣5700元)，如果獺友正想要找一塊可以同時充兩個裝置的無線充電板，那麼到時記得再觀望一下Zens Liberty的相關發售消息囉！

(新聞來源:The Verge)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電AirPower蘋果

電獺少女

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