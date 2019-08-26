IP猛獸向Netflix宣戰！Disney+加碼三部全新漫威電視劇

Photo Credit：disneyplus.com 網站截圖 分享 facebook 2017年迪士尼（Disney+）與網飛（Netflix）正式分道揚鑣，迪士尼開始佈局自己的串流媒體事業，本週末在美國加州聖地牙哥舉辦年度D23博覽會，終於正式發表Disney+，揭開正式的服務內容與收費細節。

據了解，Disney +每月 7 美元的收費可以同時在四個裝置播放，支援 4K 超高畫質與 HDR 播放、杜比全景聲音效（Dolby Atmos）。家庭方案可以設定 7 個不同的用戶，與串流服務巨頭 Netflix 相比，更偏向將 Disney+ 與 Netflix 的高級（premium）方案作比較，目前看來，Netflix 每月 15.99 美元的高級（premium）方案，支援 5 個用戶，每月 7 美元的 Disney+ 可綁定 7 個用戶，在價格上更具競爭力。

顯然，Disney+ 主打的更是家庭串流服務，為了讓家長與兒童都能觀看，在分級機制上可能就不會有 PG - 13 的內容（美國電影分級不適合 13 歲以下兒童觀看的內容）也提供針對 7 歲及以下兒童設計的兒童模式，是對家庭更友善的串流媒體。

迪士尼在發表 Disney+ 的同時也公布新的三部原創影劇，《驚奇女士》（Ms. Marvel）和《女浩克》（She-Hulk）《月光騎士》（Moon Knight）、首部《星際大戰》真人版電視劇。新電影有《花木蘭》《黑豹2》《黑寡婦》等等，更多詳細內容會在 11 月12 日

Disney+ 串流服務正式上線時公布，Disney+ 身為強大的 IP 巨人，來自皮克斯、漫威、星際大戰、21 世紀福斯，究竟除了迪士尼本身的 IP 與續作，還會有哪些原創內容讓人相當期待。

迪士尼在今年預期在 2024 年前，可獲得 6000 萬到 9000 萬名付費訂戶，不過是否能成功在串流媒體服務分杯羹，與超過 1 億訂戶的 Netflix 與 Amazon Prime 甚至還有將在今年秋季正式上線的 Apple TV+ 抗衡，值得持續關注。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》