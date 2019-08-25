華為智慧眼鏡將開售！雙擊操控電話和音樂 售價約11,200元

華為與韓國太陽眼鏡廠牌GENTLE MONSTER正式公告，雙方合作的智慧眼鏡Eyewear已經於8月21日開啟線上平台限量預售。 圖／取自gentlemonster.com 分享 facebook

近日，華為與韓國太陽眼鏡廠牌GENTLE MONSTER正式公告，雙方合作的智慧眼鏡Eyewear已經於8月21日開啟線上平台限量預售。預計於9月13日在中國正式開售，售價2499元人民幣，約合台幣11,200元。

Eyewear智慧眼鏡的外觀設計以GENTLE MONSTER五款經典款式為基礎，針對不同消費者時尚或日常的佩戴需求，分為2款墨鏡和3款光學眼鏡。

Eyewear沒有任何接口或按鍵，而是通過各種與眼鏡的「互動」來操作，如雙擊操控，通過簡單的雙擊鏡腿操作不僅可以在來電時輕鬆接聽/掛斷電話、音樂播放時控制播放/暫停，配合華為EMUI還可喚醒華為語音助手。此外，Eyewear智慧眼鏡還支援佩戴狀態智慧識別，摘下眼鏡音樂播放自動暫停，戴上恢復播放。

作為華為進軍智慧眼鏡領域的首次嘗試，Eyewear智慧眼鏡支援智慧語音通話，其採用半開放式的雙揚聲器設計，利用雙麥克風線性波束降噪，配合AI語音降噪演算法，有效降低環境噪音的干擾，即便身處嘈雜環境通話依舊清晰。

Eyewear採用非接觸式NFC無線充電技術，單次充電可持續通話/播放音樂2.5小時，配合眼鏡盒使用，可實現通話/播放音樂8小時。

華為與韓國太陽眼鏡廠牌GENTLE MONSTER合作智慧眼鏡Eyewear，皮質眼鏡盒採用全新非接觸式無線充電技術，將眼鏡放入盒中，即可開始充電。 圖／取自gentlemonster.com 分享 facebook 皮質眼鏡盒採用全新非接觸式無線充電技術，將眼鏡放入盒中，即可開始充電。 圖／取自gentlemonster.com 分享 facebook

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《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》