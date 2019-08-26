友達光電以噴墨印刷技術打造17.3吋OLED面板、加入可凹折AMOLED螢幕競爭

友達光電稍早宣布，預計在下週Touch Taiwan 2019展出旗下以噴墨印刷技術打造，並且支援4K高解析度與120Hz畫面更新率的17.3吋OLED面板，另外也將展示5.6吋可向內或向外凹折的AMOLED面板、12.1吋全彩主動式Micro LED車用面板，以及全球首款6吋全螢幕光學內嵌式指紋掃描LTPS面板等應用產品。

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由友達光電以噴墨印刷技術打造的17.3吋OLED面板，相比傳統透過蒸鍍方式，將能以精簡成本形式生產OLED面板，同時也能對應高達255ppi畫素密度，以及更好畫質與動態影像表現，更支援4K解析度畫質與120Hz畫面更新率，預期將能讓筆電或大尺寸平板裝置能以更時會價格生產。

另外，友達光電此次也將展示旗下5.6吋可向內或向外凹折的AMOLED面板，其中對應4mm凹折半徑，採用塑膠基板製程與友達光電獨家設計的可撓式觸控螢幕，並且可承受超過20萬次的凹折使用次數，藉此提供更具彈性的行動裝置設計需求。

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而在支援169ppi畫素密度的全彩主動式Micro LED技術應用部分，友達光電則是應用在車載系統，透過12.1吋Micro LED儀錶板面板及12.1吋中控台面板，搭配LTPS背板驅動技術讓Micro LED能呈現更精細的高動態對比畫質，並且對應高色彩飽和度、高解析及高亮度畫面使用需求，方便於駕駛過程隨時識別行車數據。

同時展示的全彩Mini LED拼接顯示器，則是採用主動式矩陣電路驅動，提供最高可達3000 nits亮度表現，並且兼具高對比度、廣色域等優勢，色彩飽和度達NTSC 110%，可藉由單組5.5吋Mini LED面板依照使用需求進行拼接。

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針對智慧型手機、物聯網裝置應用需求，友達光電也將展示6吋全螢幕光學內嵌式指紋掃描LTPS面板，更首度將光學式感測器內嵌於液晶面板內，並且對應Full HD+ (1080 x 2160)解析度，以及403 ppi畫素密度表現，同時對應30ms反應時間，可對應精準流暢的指紋感應識別表現。

針對警用或海關查驗等身分辨識需求，友達光電計畫展出4.4吋指紋辨識模組，具備高解析度 (1600 x 1500)、503 ppi畫素密度表現，並且可支援多指影像擷取，藉此提高辨識精準度及安全性，在戶外強光環境下依然能精準成像識別。

其他展示產品部分，更包含15.6吋全球最大LTPS內嵌式觸控 (in-cell touch)筆電面板，整合觸控與驅動IC的輕薄設計，以及LTPS面板高解析度、超窄邊框、輕薄省電等優勢。而在穿戴裝置則展示1.28吋真圓形NFC AMOLED面板模組，其中NFC感應距離可達4公分，並且符合金融法規規範，同時也將展示包含75吋8K、32吋4K與 17吋方形2K解析度的抗反光顯示器，藉此應用在藝術畫廊等展示應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》