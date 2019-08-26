OnePlus TV將整合亞馬遜影音服務，配置55吋4K QLED螢幕

一加稍早已經確認將在9月於印度市場揭曉旗下首款電視產品OnePlus TV，並且確認將採用55吋、4K畫質的QLED顯示面板設計，同時更透露將採用深度客製化的Android TV作業系統，讓使用者能更容易與電視互動。

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而就市場消息指出，OnePlus TV價格將會比三星、Sony等一線品牌電視機種採用更低售價，雖然不致於到一半以下，但也足以吸引更多人使用。

另外，OnePlus TV也預期會預載亞馬遜旗下影音服務，同時也會將智慧型手機產品使用體驗複製到電視，例如讓使用者能更直覺在電視服務內輸入文字，或是進行更無縫操作體驗。

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就一加的看法，同樣也將電視視為智慧顯示器產品，並且將成為家中資訊匯聚平台，並且能與使用者更簡單產生互動。類似想法，包含Google、聯想、華為在內廠商也均提出，並且將電視視為下一個可擴大發展項目。

OnePlus TV預計會在今年9月對外公布，並且率先在印度市場推出，依照一加執行長劉作虎透露說法，選擇印度市場作為電視產品首發地區，原因是與當地影音服務業者建立完整合作，未來一旦與在地服務完成串接，同樣也會進駐歐洲、美國與中國在內市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》