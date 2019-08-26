Bose新款圓桶狀藍牙喇叭，加入支援AirPlay 2、Spotify Connect功能

2017年宣布推出圓桶狀藍牙喇叭SoundLink Revolve系列之後，Bose在稍早更新的Portable Home Speaker則是搭載更多連接應用功能，包含支援Wi-Fi或藍牙連接，並且可使用Google Assistant、亞馬遜Alexa、同時也支援AirPlay 2與Spotify Connect。

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與SoundLink Revolve系列相同，Portable Home Speaker也採用圓桶狀設計，並且具備方便提握的把手，本身則具備IPX4防水功能，另外也能藉由USB-C充電，或是透過專屬充電座供電。

而Bose在接下來的更新中，將會讓Portable Home Speaker與過往推出的SoundLink Revolve系列、Mini系列、Color系列或Micro系列喇叭連接，同時也將讓兩組Portable Home Speaker配對串接為左右聲道。

Portable Home Speaker本身提供黑色、銀色兩款配色，建議售價為349美元，預計在今年9月19日推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》