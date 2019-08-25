Apple Watch 5首張洩密照片曝光 外型怎麼和4一樣？

圖片及資料來源：BGR 分享 facebook Apple發表會即將來臨，愈來愈多的洩密資料揭曉新一代iPhone 11的秘密，但這場發表會可不只有iPhone一種產品，據傳Apple Watch Series 5也將在這場發表會上亮相。而一位法國Instagramer Steven Huon公布了一張新型號的Apple Watch照片，據傳這隻錶就是Apple Watch Series 5。

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Steven Huon披露的Apple Watch照片看起來很像執行watchOS 6.0的Apple Watch 4，但仔細看這隻手錶的型號是「A2157」，而並不是Apple Watch 4 的型號，那「A2157」型號到底是哪一款Apple Watch的型號？

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日前MacRumors網站披露ECC (Eurasian Economic Union) 歐亞經濟委員會資料庫的資料裡，可以找到一款「A2157」型號的穿戴裝置，而除了 A2157 之外，還有 A1975、A1976、A2007、A2008、A2156、A1858、A1859、A1977、A1978、A2092和A2093，總共有12款，其中6款應該是GPS版本，另外6款則是支援GPS + LTE 行動網路。

只是…這張照片是不是Apple Watch Series 5很難確認，尤其先前Bloomberg彭博新就曾透露Apple Watch Series 5的外型不會大幅度重新設計，反而是專注在軟體和新錶殼，而從iOS 13系統的資料顯示新款Apple Watch很可會採用陶瓷和鈦金屬材質。

除了Apple Watch Series 5的消息之外，Bloomberg也透露Apple正在開發新一代AirPods，並將具有括防水和降噪新功能，只是…新的AirPods預計在2020年才會推出。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》