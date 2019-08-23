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驚！美媒檢測發現多款手機輻射超標 iPhone 7最嚴重

2019-08-23 11:45聯合新聞網 綜合報導

美國媒體「芝加哥論壇報」指出許多款iphone手機的輻射曝射量都超過了法定安全範...
美國媒體「芝加哥論壇報」指出許多款iphone手機的輻射曝射量都超過了法定安全範圍，其中以iphone7超標最多。路透
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美國「芝加哥論壇報」21日發布了一篇報導，內容指出他們針對幾款市面上熱門的智慧型手機做檢驗，發現許多款iphone手機的輻射曝射量都超過了法定安全範圍，其中以iphone7超標最多，對此蘋果公司則是提出異議，表示該媒體的測試方法與他們不同，所有的iphone型號都有經過國家認證，且經後續驗證後，確實符合所有規定。

根據美國媒體「芝加哥論壇報」報導，他們與一家經過認證的實驗室合作，並檢驗了iphone手機，發現除了iphone 8 plus輻射暴露值沒有超過國家標準外，其餘的iphone 7、iphone 8、iphone X都超標，其中iphone 8和iphone X在部分測試中略微超出輻射暴露的極限範圍，但iphone 7不但超標，超標的程度還比蘋果公司向聯邦政府呈報的數字多出2倍。雖然中間有經過實驗調整，把測試方法改成手持手機啟動感應器，但除了iphone 8輻射值恢復標準外，iphone 7仍然是超標的狀態。

除此之外，報導指出他們也測試了三星的Galaxy S8、Galaxy S9和Galaxy J3 等三款手機，發現若是手機距離身體10到15毫米的距離時，輻射量並不會超標，但若是將手機放入口袋，使手機距離2毫米以內的話，就會遠超於標準。

該報表示測試的方法是把手機在全功率運行的情況下，固定在一桶液體中，模擬人體的組織，並把碳針插入水中18分鐘，測試液體裡的手機射頻輻射量，而整個實驗也是在加州「RF Exposure」實驗室指導下完成的。

蘋果、三星回應 「有符合FCC規定」

但對於「芝加哥論壇報」的檢驗結果，蘋果公司與三星公司也陸續發出聲明，表示他們的產品都有符合聯邦通訊委員會（FCC）的規定，蘋果公司表示該報的檢驗方式與他們公司不同，並在聲明中提到「iphone 7或是所有iphone 型號都有經過FCC和其他國家的認證，公司對該報提出的所有iphone型號都做了後續驗證，我們已確定全部型號都符合規定。」，對此FCC也表示，雖然「芝加哥論壇報」的檢驗不像官方那麼全面，但還是會調查報導中提及的一些手機型號。

輻射iPhoneiPhone7蘋果三星

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