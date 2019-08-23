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導入金士頓全新記憶體模組 Alienware揭曉全新風格設計的電競桌機、螢幕

2019-08-23 13:04楊又肇

Dell旗下電競品牌Alienware，在此次Gamescom 2019期間宣布推出全新遊戲機種，其中包含換上全新造型設計的Aurora R9桌機，同時也宣布推出採4K解析度與120Hz畫面更新率設計的55吋OLED螢幕。

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全新Aurora R9桌機換上全新設計風貌，不僅讓機身尺寸相對精簡，同時也兼具時尚美觀造型，不像過往Alienware系列產品有著相當明顯的電競風格。

硬體規格方面則採用Intel第9代Core i系列桌機處理器，搭配NVIDIA或AMD獨立顯示卡，外觀部分則提供霧面黑與黑白兩色搭配組合，同時在中型直立機身設計仍保有一定擴充度。同時，金士頓也強調此次與Alienware合作，率先在Aurora R9桌機採用新款HyperX FURY DDR4記憶體。

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Aurora R9預計會在今年8月20日起率先開放美國銷售，建議售價為970美元起跳，僅先推出霧面黑配色，後續才會提供黑白配色版本。

而另一款採55吋設計的OLED螢幕，則支援4K解析度、120Hz畫面更新率，並且支援AMD FreeSync技術，反應時間則在0.5毫秒內，外型設計也同樣跟進時尚科技風格，預計會在今年9月30日起以4000美元價格銷售。

Alienware同時也宣布推出34吋21:9顯示比例曲面螢幕，支援NVIDIA G-SYNC技術，預計在8月28日以1500美元銷售，以及採32吋、QHD解析度設計，並且支援AMD FreeSync 2 HDR技術的曲面螢幕，另一款27吋、支援1080P解析度與240Hz畫面更新率設計的螢幕則預計在9月17日銷售，建議售價為600美元。

除此之外，Alienware這次也同步展示AW610M、AW510M、AW310M電競滑鼠，以及AW510K與AW310K電競鍵盤，而Dell品牌部分則同步推出新款G5桌機，同樣搭載Intel第9代Core i系列桌機處理器。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電競鍵盤曲面螢幕電競

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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