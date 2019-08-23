以數據說話 Intel強調架構設計搭配製程技術才能發揮處理器真正效能

除了在台介紹代號Comet Lake的新款第10代Core i系列處理器特性，並且具體說明與同屬第10代Core i系列、代號Ice Lake的處理器定位差異，Intel平台效能與分析事業部行銷總監Hiral Gheewala在後續說明中，更進一步說明Intel在處理器產品應用優勢，而Intel方面也針對現行產品策略作更具體分享。

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在今年的Computex 2019期間，Intel在介紹代號Ice Lake的新款第10代Core i系列處理器之餘，同時也強調希望在處理器效能評比採用更貼近真實體驗的數據，讓實際量測結果能反應真正效能表現。

而在此次介紹代號Comet Lake的處理器產品時，Intel同樣以AMD Ryzen 3000系列處理器作為比較，標榜在透過一般消費者在日常生活中會使用的軟體進行量測，旗下處理器產品幾乎都能在帳面數據佔上風，同時也認為AMD僅以對自己產品更為有利，但對於一般消費者而言，這些測試數據其實不具實際意義。

因此在Intel的想法中，真正可以反應量測數據真實意義的作法，便是藉由貼近，或是直接採用消費者平常也會使用軟體進行測試，並且透過真實操作形式進行測試，如此才能表現不同硬體平台效能上的表現差異。

以目前Intel的作法，會藉由SYSmark、遊戲內建效能評測軟體，同時在比較硬體平台中盡可能地讓記憶體、儲存裝置，以及獨立顯示卡等項目維持相同，藉此讓測試量測數據可以更真實地反應處理器效能差異。

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針對目前處理器設計，Intel強調會以架構為重，配合製程技術等設計，讓處理器產品發揮更大效能，與AMD目前採用更小製程、更多核心設計的想法不同。

Hiral Gheewala以AMD採Zen 2架構、8核心設計的Ryzen 7-3000系列處理器為例，說明此款處理器是以2組4核心CPU DIE共用一組I/O埠控制器，因此在多核運算情況下會因為溝通模式造成延遲，而Intel在同為8核心設計的Core i7處理器，則是能以單一DIE設計讓溝通更直覺運作，藉此呈現更快反應速度。

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同時，Hiral Gheewala也說明作為比較的Intel處理器僅為14nm製程設計，但明顯在多工運作模式可以勝過AMD以7nm製程打造產品，意味相比製程設計，更重要的還是架構能否配合製程技術發揮更大效能。

甚至在採用Ice Lake處理器的設計中，更能藉由DL Boost技術對應人工智慧應用，或是藉由全新Gen 11 Iris Plus對應更高顯示效能，甚至在遊玩1080P解析度的遊戲仍可維持60fps穩定表現，而AMD處理器則僅能維持15-30fps。

相比Comet Lake處理器強調多核、更低耗電，並且鎖定主流市場應用產品，Ice Lake處理器則更強調更高階的技術應用，例如能藉由DL Boost技術加快影像識別、聲音辨識，讓內容創作、遊戲應用有更好效能表現，甚至在整合式內顯也比過往有更好效能，使得輕薄筆電也能流暢遊玩1080P、60fps遊戲作品。

不過，對於Ice Lake處理器或Comet Lake處理器同屬Intel第10代處理器家族，但明顯鎖定不同市場用戶族群，即便Intel認為兩款處理器在定位上不同，同時也能藉由型號標示或產品上方標示貼紙等方式辨認，一般消費者實際上還是不太容易判斷筆電中採用處理器規格，甚至可能會在廠商行銷包裝之下，購買與原本預期不同規格的處理器應用產品。

以Intel目前看法則認為，採用Ice Lake處理器的應用產品，多半會定調在高階產品定位，加上製程技術較小，因此相對銷售價格普遍會較高，而Comet Lake處理器擇定調用於主流消費等級產品，因此實際價位會相對親民，同時也僅有Ice Lake處理器會額外提供整合Iris Plus的識別貼紙，在判斷上應該不會有太大問題。

但如同Intel目前在處理器產品加入更多選擇，導致OEM廠商自行衍生不同規格組合的產品銷售模式，未來在Project Athena設計項目中，是否也可能會面臨過往Ultrabook設計項目變得氾濫情況。就Intel方面看法，則強調目前Project Athena設計項目必須通過Intel實驗室測試、驗證，如此才能在產品標示符合Project Athena認證，因此預期不會有此類問題發生。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》