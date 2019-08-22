親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
三星新產品發表
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

國外票選2019最愛無線耳機 AirPods不是第一名！

2019-08-22 19:52電獺少女

國外對這款評價還是挺高的～

最近我們才剛做完評測的Sony WF-1000XM3，在知名度頗高的外國網站『Android Authority』，拿下了讀者最喜歡的無線耳機第一名！要注意這個排行是無線耳機，因此不只是真無線耳機，而是耳罩式無線耳機等都包含在內喔～而Sony WF-1000XM3佔了排行榜中的23.5%，可見外國網友們真的對它愛不釋手呢！至於第二名則是由AKG的耳罩式耳機N700NC拿下

▼AKG N700NC

第三、四、五名分別是Sony的耳罩式耳機Sony WH-XB900N、Bose的耳罩式耳機NC Headphones 700和Beats的Powerbeats Pro。雖然文章中並沒有詳細列出讀者喜歡這些耳機的理由，但Android Authority的編輯自己給Sony WF-1000XM3的分數是8.1分，並這麼評價它：優秀的主動降噪功能、時尚的外型、儘管沒有支援AptX或LDAC卻保有高品質聽感。所以儘管它貌似存在通話時人聲會聽不清楚的問題，但依然獲得了高度的青睞

▼Sony WH-XB900N

▼Bose NC Headphones 700

▼Beats Powerbeats Pro

而AKG N700NC雖然是讀者綜合評比的第二名，但卻獲得了Android Authority給予的8.8分高評價，表示它是無線降噪耳機之王，缺點則是太貴、使用Micro-USB孔。前四名都是標榜強力降噪的耳機，而第五名的Beats的Powerbeats Pro被喻為可能打敗AirPods的優秀入耳式耳機，第六名則就是Apple AirPods啦

分享

但是喜歡某款無線耳機的原因很多，有可能是音質好、有可能是方便通勤或是通話使用，建議大家還是把這榜單做參考用就好，實際試聽試用覺得喜歡才是最重要的啊！

(新聞來源：Android Authority)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

藍牙耳機

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

相關新聞

25年前直播轟動科技界！世上最古老網路攝影機宣布「永久關閉」

2019-08-22 16:04

Intel說明Comet Lake處理器鎖定主流市場 Ice Lake瞄準高階應用與AI需求

2019-08-22 15:52

友達超大尺寸8K HDR、MiniLED系列面板 下周亮相

2019-08-22 14:38

小米專賣店 進駐北中南三家新光三越

2019-08-22 14:31

Intel擴展第10代Core i系列處理器 「Comet Lake」提昇多核運算與更低電耗

2019-08-22 12:05

Intel揭曉代號「Spring Hill」的AI處理器Nervana NNP-I 作為推論加速使用

2019-08-22 10:58

MacBook Pro電池故障恐起火 越南禁帶上機

2019-08-21 22:26

華碩家用PC在台市占第一 推新品搶返校潮商機

2019-08-21 18:54

採用70吋規格 紅米品牌首款電視將於8/29揭曉

2019-08-21 15:44

NTT TechnoCross新技術可讓8K影像邊壓縮邊傳輸 容量僅原本十分之一

2019-08-21 15:44

機場仍傳統宣傳 群創願大尺寸高畫質顯示器全球放送台灣

2019-08-20 15:35

群創公共顯示器 擦亮逾20座國際機場櫥窗

2019-08-20 14:34

用完資金 Blocks模組化手錶確定無法順利推出

2019-08-20 09:15

Sony 8K全陣列LED電視Z9G系列 第三代OLED電視登台

2019-08-19 21:01

白色皮革筆電太美了！華碩30周年限定版ZenBook閃耀登場

2019-08-18 16:57

羅技K580無線藍牙鍵盤 電腦手機跨平台一鍵切換

2019-08-18 12:50

華碩在歐洲推出筆電正常使用損壞全額退費、維修後可保留自用的保固服務

2019-08-18 12:41

Misfit打造新款智慧手錶Vapor X，更加輕巧、時尚

2019-08-18 12:41

羅技推出兩款採用自有矮軸設計的輕薄遊戲鍵盤G915及G815

2019-08-18 12:41

元太科技攜手HP打造JustPrintIt技術 讓電子紙可重複列印使用

2019-08-17 12:38

GoPro Hero 8即將亮相 新款全景相機Mac將同步登台

2019-08-17 12:37

一加正式公布電視品牌標誌設計 將以OnePlus TV為稱

2019-08-17 12:35

AMD傳打造代號Navi 23的「NVIDIA Killer」顯示卡

2019-08-17 12:34

Bose 700無線降噪耳機 外型超美 還支援Siri、Google助理

2019-08-16 11:19

Bose 700採用多組陣列麥克風降噪技術 方便聆聽周遭聲音

2019-08-16 10:27

今日起開放預購 蘋果確認HomePod將在8/23於台灣正式出貨

2019-08-16 10:26

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

Intel似乎計畫在新款NUC設計導入Xeon處理器、NVIDIA Turing顯示卡

2019-08-15 13:25

DJI新款手持穩定器Osmo Mobile 3延續輕巧 更加入可折疊收納便利性

2019-08-15 13:23

電池易過熱 美禁部分MacBook Pro上飛機

2019-08-15 09:25

單眼相機成勒索軟體攻擊目標 Canon有32款相機受影響

2019-08-14 15:35

市調：華碩電競筆電奪北歐三國市佔冠軍

2019-08-14 14:42

蘋果15吋MacBook Pro有起火風險 美航管局禁止攜帶登機

2019-08-14 13:23

如何一秒分辨USB正反面 ？神人曝只要「看面相」就知道

2019-08-13 21:32

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18
看更多

熱門文章

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

2019-08-22 10:00

被國家機器鎖定？鄉民笑：Google在我手機裝了追蹤器

2019-08-21 22:18

蘋果準備升級iPhone、iPad、史上最大MacBook Pro

2019-08-22 18:58

研調：新iPhone變化將不多 主要升級這三大硬體

2019-08-22 16:44

換上高通處理器規格 台灣銷售版Galaxy Note 10系列怎麼選擇？

2019-08-22 10:38

LINE主頁開放更新 好友、官方帳號從此分清楚

2019-08-22 10:47

普度拜拜line傳照竟顯示4900年 眾人皆驚：真的見鬼

2019-08-22 15:29

MacBook Pro電池故障恐起火 越南禁帶上機

2019-08-21 22:26

25年前直播轟動科技界！世上最古老網路攝影機宣布「永久關閉」

2019-08-22 16:04

最潮Apple Card難保存？蘋果：放皮夾可能褪色

2019-08-22 18:49

小米新機9T Pro登台 並宣布攜手新光三越拓實體門市

2019-08-22 16:05

小米9T Pro在台登場！彈出式鏡頭、美背紋理8月27日開賣

2019-08-22 17:33

國外票選2019最愛無線耳機 AirPods不是第一名！

2019-08-22 19:52

Intel擴展第10代Core i系列處理器 「Comet Lake」提昇多核運算與更低電耗

2019-08-22 12:05

友達超大尺寸8K HDR、MiniLED系列面板 下周亮相

2019-08-22 14:38

華為確定將在IFA 2019開展首日公布新消息 預期會是Kirin 990處理器

2019-08-22 11:39

小米9T Pro更多生態鏈產品登台 小米將與新光三越合作通路

2019-08-22 15:52

iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

2019-08-22 21:07

與台灣萬家香合作 CRS與蘋果推動Green-e認證再生能源應用計畫

2019-08-22 11:57

小島秀夫公開《死亡擱淺》實際遊玩影片 公布更多遊戲相關內容

2019-08-22 13:13

Intel說明Comet Lake處理器鎖定主流市場 Ice Lake瞄準高階應用與AI需求

2019-08-22 15:52

迪士尼確認未來兩年將串流影音服務Disney+帶到全球更多地區

2019-08-22 11:32

小米專賣店 進駐北中南三家新光三越

2019-08-22 14:31

Intel揭曉代號「Spring Hill」的AI處理器Nervana NNP-I 作為推論加速使用

2019-08-22 10:58

迎戰5G市場 台灣電信品牌消費評比調查大公開

2019-08-22 12:41

Tesla重啟太陽能電池板業務 藉由新租賃方案吸引用戶買斷

2019-08-22 11:36

加入更豐富的文化與遊戲結局 SEGA宣布推出回合制策略遊戲《人類》

2019-08-22 13:13

《Final Fantasy VIII Remastered》高畫質提升版本確定將於9/3推出

2019-08-22 13:13

Q版《戰爭機器》系列角色大混戰 《Gear POP!》將於8/22登場

2019-08-22 13:13

以《厄夜叢林》為基礎的《布萊爾女巫》釋出全新預告

2019-08-22 13:13

CAPCOM釋出《魔物獵人 世界》DLC內容「Iceborne」實機遊玩宣傳影片

2019-08-22 13:13

索尼互動娛樂收購《漫威蜘蛛人》遊戲工作室Insomniac Games

2019-08-22 13:13

瑞典遊戲工作室Tarsier Studios開發 驚悚解謎遊戲《小小夢魘》再推續作

2019-08-22 13:13

英特爾擴充第10代筆電處理器 微星華碩搶頭香

2019-08-22 13:07

加入新戰役、新文明 《世紀帝國2：決定版》確定11/4正式推出

2019-08-22 13:13

重新打造的《決勝時刻：現代戰爭》將於PS4開啟Alpha 2V2模式測試

2019-08-22 13:13

Sony真人互動冒險遊戲《Erica》即日起推出 透過分歧選項決定故事發展

2019-08-22 13:13

《絕地求生》加入跨平台遊玩 支援PS4、Xbox One平台對戰

2019-08-22 13:13

蘋果推出Apple Card 影音串流服務等上場

2019-08-21 22:27

《巫師3：狂獵》完全版確定今年10月15日登上Nintendo Switch平台

2019-08-22 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top