國外票選2019最愛無線耳機 AirPods不是第一名！

國外對這款評價還是挺高的～

最近我們才剛做完評測的Sony WF-1000XM3，在知名度頗高的外國網站『Android Authority』，拿下了讀者最喜歡的無線耳機第一名！要注意這個排行是無線耳機，因此不只是真無線耳機，而是耳罩式無線耳機等都包含在內喔～而Sony WF-1000XM3佔了排行榜中的23.5%，可見外國網友們真的對它愛不釋手呢！至於第二名則是由AKG的耳罩式耳機N700NC拿下

▼AKG N700NC

第三、四、五名分別是Sony的耳罩式耳機Sony WH-XB900N、Bose的耳罩式耳機NC Headphones 700和Beats的Powerbeats Pro。雖然文章中並沒有詳細列出讀者喜歡這些耳機的理由，但Android Authority的編輯自己給Sony WF-1000XM3的分數是8.1分，並這麼評價它：優秀的主動降噪功能、時尚的外型、儘管沒有支援AptX或LDAC卻保有高品質聽感。所以儘管它貌似存在通話時人聲會聽不清楚的問題，但依然獲得了高度的青睞

▼Sony WH-XB900N

▼Bose NC Headphones 700

▼Beats Powerbeats Pro

而AKG N700NC雖然是讀者綜合評比的第二名，但卻獲得了Android Authority給予的8.8分高評價，表示它是無線降噪耳機之王，缺點則是太貴、使用Micro-USB孔。前四名都是標榜強力降噪的耳機，而第五名的Beats的Powerbeats Pro被喻為可能打敗AirPods的優秀入耳式耳機，第六名則就是Apple AirPods啦

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但是喜歡某款無線耳機的原因很多，有可能是音質好、有可能是方便通勤或是通話使用，建議大家還是把這榜單做參考用就好，實際試聽試用覺得喜歡才是最重要的啊！

(新聞來源：Android Authority)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》