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25年前直播轟動科技界！世上最古老網路攝影機宣布「永久關閉」

2019-08-22 16:04T客邦

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位於舊金山的FogCam，是至今最古早的網路直播攝影機，從1994年開始上線至今已經直播了25個年頭。而現在，FogCam宣布即將走入歷史，將於8月30日正式關閉。

雖然說現在大家拿起手機隨時都可以直播，但是在25年前，這可不是件容易的事情。這個攝影機放置在舊金山州立大學，當時還是學生的Jeff Schwartz以及Dan Wong建立了這個攝影機以及網站，在當時，相機會自動每隔一分鐘拍攝一張照片，還要用電話線網路上傳到網站上。

之所以稱為「FogCam」，是因為舊金山的風景以霧聞名。

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在當時「FogCam」的推出引起了科技界的轟動，在千里之外的人們可以透過網路來到這個網站，看到在舊金山當地人稱為「Karl」的霧來來去去。

Jeff Schwartz 以及 Dan Wong表示他們感謝大學以及來自各方的觀眾的關注，不過自從1994年以來至今，Internet已經改變很多了，也到了「FogCam」該功成身退的時候。不過他們相信，在Internet上，「FogCam」已經紀錄下了一段他獨特的歷史。

Jeff Schwartz另外在接受新聞採訪時表示，真正的原因是他們也找不到一個好的地方以及好的景色去放置他們的相機。過去大學只是睜一隻眼閉一隻眼讓他們繼續下去，在期間他們曾經有幾次在學校裡頭改變了相機的地點，以避免被學校將攝影機關閉。

另外，根據維基百科記載，FogCam網站也是至今成立最久而且一直到現在還在運行的網站之一。

●新聞來源：npr

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山網路直播攝影

T客邦

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