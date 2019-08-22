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Intel說明Comet Lake處理器鎖定主流市場 Ice Lake瞄準高階應用與AI需求

2019-08-22 15:52楊又肇

宣布在第10代Core i系列處理器加入更多規格選項，並且以代號Comet Lake為稱的新款U系列、Y系列處理器後，Intel在稍早活動上也進一步說明代號Ice Lake與代號Comet Lake的處理器差異，以及兩者產品定位上的不同。

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若以最簡單的區分方式，Ice Lake處理器將會更加著重人工智慧應用、Gen 11 Iris Plus整合式顯示卡，並且採用Intel 10nm製程與Sunny Cove架構打造，而Comet Lake處理器則最高提供6核心、12線程，以及最低4.5W熱設計功耗，運作時脈最高可達4.9GHz，快取記憶體也增加至12MB，但本身採用Intel標榜更加精進的14nm製程技術生產，並且在特定規格加入vPro技術應用。

無論是Ice Lake或Comet Lake處理器，均搭載Wi-Fi 6、Thunderbolt 3，藉此對應對應更具效率的無線網路連接傳輸需求，或是串接外接顯示卡、螢幕、儲存設備等周邊，另外也會導入Adaptix Technology與Dynamic Tuning Technology技術應用，讓運用此款處理器設計的筆電能針對不同運作需求動態調整效能與溫控表現。

以定位來看，Intel將Ice Lake處理器定位在高階產品，因此應用在市售產品會聚焦在更全方面效能與人工智慧應用表現，實際產品價位相對也會較高，而Comet Lake處理器則會聚焦在多核、高時脈的效能表現，將會作為接下來主流產品應用。

在市售產品應用識別部分，Intel表示採用Ice Lake處理器的產品會額外強調Gen 11 Iris Plus整合式顯示卡整合設計，因此在產品上會同時透過Iris Plus整合式顯示卡專屬貼紙作為識別。而接下來市場主流銷售機種則會以Comet Lake處理器為重，同時產品售價也相對較趨於平實。

而在型號部分，Ice Lake處理器因為搭載Gen 11 Iris Plus整合式顯示卡，因此在型號部分會以4位數字加上G7、G4或G1形式構成，Comet Lake處理器則以5位數字搭配U或Y結尾構成，其中型號開頭的10均代表第10代Core i系列處理器設計，其後數字則是標示型號。

至於在Project Athena產品應用部分，Intel則表示無論是Ice Lake處理器或Comet Lake處理器都能應用在此項產品設計，但主要還是會看OEM合作夥伴實際調整與產品設計，決定採用何種處理器規格。

另外，針對Comet Lake處理器仍維持使用14nm製程，Intel也強調14nm製程技術經歷近年來的發展已經趨於成熟，同時也強調處理器效能並非僅以製程技術決定，更包含CPU、GPU，以各個功能應用設計，因此會針對不同使用需求提供差異化處理器應用，但也會透過上述方式加強識別效果，讓使用者能針對個人需求挑選合適產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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