Intel揭曉代號「Spring Hill」的AI處理器Nervana NNP-I 作為推論加速使用

在Hot Chips 2019中，Intel揭曉代號「Spring Hill」的人工智慧運算處理器Nervana NNP-I，主要針對大型數據中心運算需求打造，並且導入人工智慧技術加速應用。

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根據Intel說明，Nervana NNP-I是以10nm製程設計的Ice Lake處理器為基礎，可藉由最低耗電執行神經網路運算等人工智慧應用加速，而Facebook已經開始導入此款處理器，應用在旗下數據中心運作。

在此之前，Intel已經攜手百度打造代號「Spring Crest」的人工智慧處理器Nervana NNP-T，最主要是應用在人工智慧訓練需求，此次推出的Nervana NNP-I則會應用在人工智慧技術應用推論加速，藉此提昇數據分析處理應用效率，因此預期會應用在大型數據中心，藉此加快各類網路運算速度表現。

在Nervana NNP-I運作表現方面，每瓦約可發揮4.8TOPs效能，並且能以更低功耗執行運作，同時也能配合Xeon系列處理器進行推論運算加速。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》