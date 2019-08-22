Intel擴展第10代Core i系列處理器 「Comet Lake」提昇多核運算與更低電耗

今年在Computex 2019正式宣佈以10nm製程打造、代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器之後，Intel稍早再次宣布擴展第10代Core i系列處理器陣容，推出代號Comet Lake的處理器產品。

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同屬於第10代Core i系列處理器，但代號Comet Lake的處理器卻是以14nm製程製作，基本上可視為過去代號Coffee Lake處理器的再次更新版本。

而採系列產品中，Intel則是將6核心、12線程設計首次加入超低電壓的U系列處理器規格，讓輕薄筆電產品也能有更高的多核運算效能，但相對少了新版Iris Plus顯示能力。

不僅是恢復14nm製程設計，代號Comet Lake的處理器在實際型號設計也恢復原本命名方式，變成以5位數字搭配U或Y結尾，例如此次U系列分別推出Core i7-10710U、Core i7-10510U、Core i5-10210U、Core i3-10110U，Y系列則推出Core i7-10510Y、Core i5-10310Y、Core i5-10210Y與Core i3-10110Y，與Ice Lake處理器採4位數字加上G7、G4或G1結尾方式不同。

相比Ice Lake強調整合Gen11顯示卡效能與DL Boost技術，並且採用10nm製程技術與Sunny Cove架構設計，Comet Lake處理器顯然更著重在多核運算與更高運算時脈，最高提供6核心與4.9GHz運作時脈，另外快取也增加至12MB，其中U系列熱設計功耗最低控制在25W，而Y系列則可控制在4.5W，讓OEM廠商可應用在更多輕薄、小型運算裝置。

至於Wi-Fi 6與Thunderbolt 3也依然會是Comet Lake處理器標準支援項目。另外，Intel也將在Comet Lake處理器導入Adaptix Technology與Dynamic Tuning Technology技術應用，讓運用此款處理器設計的筆電能針對不同運作需求動態調整效能與溫控表現。

與應用Ice Lake處理器的產品相同，Intel表示搭載Comet Lake處理器的產品也會在今年底之前陸續推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》