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NTT TechnoCross新技術可讓8K影像邊壓縮邊傳輸 容量僅原本十分之一

2019-08-21 15:44楊又肇

針對空拍機、連網攝影機傳輸影像需求，NTT TechnoCross稍早宣布推出名為SmartFileUploader檔案壓縮傳輸技術，標榜可將JPEG及TIFF檔案壓縮至原本十分之一以下，更可對應高達8K解析度影像，甚至能在檔案壓縮過程就進行傳送，藉此節省實際傳輸所需時間。

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而此項技術將透過BOX在內雲端儲存服務運作，並且能同時以HEIF檔案形式記錄影像資訊，在下載過程即可自動還原成JPEG及TIFF檔案格式 (現階段僅先支援JPEG，TIFF預計會在後續加入支援)。

此外，此項技術將拆分上傳與下載兩部分進行授權使用，一年份的使用授權費用為2萬4000日圓，並且搭配BOX雲端儲存服務運作，而NTT TechnoCross也能針對實際需求客製化支援檔案格式與雲端儲存服務。

依照NTT TechnoCross說明，此項技術採用NTT旗下HEVC-1000 SDK開發工具，藉由HEVC技術為基礎打造全新壓縮方式，藉此將高解析影像檔案壓縮至更小，同時也讓壓縮、傳輸到還原流程變得簡單，藉此能廣泛應用在需要即時傳輸清晰影像的空拍機，或是智慧城市內部影像識別應用技術運作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空拍機攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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