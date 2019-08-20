用完資金 Blocks模組化手錶確定無法順利推出

2014年對外揭曉，2015年開始透過Kickstarter募資的Blocks模組化手錶，原本預計在2016年5月推出，稍早由團隊證實已經用完所有資金，預計在資產完成清算之後結束此項產品計畫。

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根據Blocks模組化手錶團隊說明，曾經在去年4月尋求新投資人資助，但始終未能順利找到合適的資助來源，因此基本上當時就已經確定Blocks模組化手錶無法順利推出。目前Blocks模組化手錶的Kickstarter頁面更新貼文調整為僅限支持者觀看，主要說明未來將會在清算剩餘資產之後，結束此項產品計畫。

而Blocks模組化手錶以資金不足，導致產品無法順利推出，實際上也與模組化設計涉及較複雜，同時也涉及實用性、相容性等問題，例如先前Google從Motorola手中收購的模組化手機Project ARA情況來看，其實也是面臨類似狀況。

在手機持續網輕薄化設計發展，模組化手機始終難以降低的厚度等問題，必然決定此類產品難以在現行使用需求擴大發展，更何況是必須長時間配戴在手上的手錶裝置，因此Blocks模組化手錶面臨難產，其實也不太意外。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》