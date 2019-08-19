Sony 8K全陣列LED電視Z9G系列 第三代OLED電視登台

Sony今年在CES 2019期間揭曉的8K全陣列LED電視Z9G系列，稍早宣布正式在台上市。

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依照Sony台灣總經理千葉雄三說明，8K電視將會成為Sony全新進入市場發展機種，但因為8K電視應用市場現階段仍處於前期發展階段，因此預期目前發展依然會以4K產品為重，同時尺寸規格將會朝向77吋以上機種為重，預期會成長170%比例。

除此之外，在先前開始導入OLED面板發展的Master系列電視產品也會開始增加發展比重，預期從今年開始會提昇200%成長比例。

相比三星、LG的8K電視均以OLED打造，Sony市售款8K電視產品依然以陣列排序、背光驅動的LED顯示技術打造，因此在機身設計顯然巨大了一些，同時尺寸也僅有98吋與85吋兩種選擇，並且以對應8K影像處理的Picture Processor X1 Ultimate處理器運作，同時也支援低解析度影像升頻技術，藉此讓使用者能將現有2K、4K畫質影片應用在8K電視播放。

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依照Sony的說法，8K電視並非僅只是將顯示畫質提高，更要提供更好的沉浸體驗，因此在旗下8K電視產品加入硬體端的影像訊號穩定、增加顏色真實表現與廣視角觀看設計，同時也提供可將2K、4K內容提昇至8K解析度，讓使用者能透過8K電視獲得更深入的影像視覺感受。

至於此次依然維持採用直下式LED背光技術，Sony表示主要透過過去相對成熟技術，以及更穩定且快速的顯示效果呈現8K畫質。此外，未來也會持續加強直下式背光技術，並且將最佳技術應用在合適產品。

同時，Sony也強調本身可從高解析畫質影音內容創作，到內容呈現播放提供完整使用體驗，除了藉由BRAVIA系列電視產品提供更好影音體驗，就連內容來源也能藉由旗下Xperia系列手機、Handycam系列攝影機，甚至在今年春季在8K電視產品加入Privilege 4K服務，讓使用者能以此觀看IMAX Enhanced內容，同時先前與Netflix合作的螢幕校準功能也同樣應用在此次推出的8K電視機種，讓使用者能有更完整的影音內容體驗。

另一方面，Sony也在今年初的CES 2019期間確定與蘋果合作AirPlay 2投放功能 (僅限2019年更新機種)，藉此讓iOS裝置能藉由無線投放方式，將手機內容投放至電視螢幕播放。而基於Sony旗下電視均以Android TV作業系統為基礎，因此不僅能在電視端藉由連網使用各類影音內容，同樣也能配合同樣以Android作業系統為基礎的Xperia手機內容投放。

而此次同台展示，包含77吋、65吋與55吋的A9G系列BRAVIA OLED電視，先前已經在5月於台灣揭曉，同樣搭載Acoustic Surface Audio+螢幕面板發聲技術，本身依然以Android TV平台打造，並且相容Google Assistant服務。

此外，此次推出機種也將支援蘋果AirPlay 2技術應用，讓iOS或Mac系列裝置使用者能藉此將影音內容，透過無線方式投放至電視播放。

Sony 8K全陣列LED電視Z9G系列，以及BRAVIA OLED電視A9G系列將會在近期內於台灣市場開放銷售，其中Z9G系列將以新台幣59萬9900元於8月底上市，而A9G系列77吋機種則預計在9月初以新台幣41萬9900元價格上市，而65吋、55吋機種先前已經在台上市銷售，建議售價分別為新台幣19萬9900元與14萬9900元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》