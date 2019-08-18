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羅技推出兩款採用自有矮軸設計的輕薄遊戲鍵盤G915及G815

2019-08-18 12:41楊又肇

繼過往推出自有ROMER-G機械式鍵軸之後，羅技稍早在兩款高階輕薄機械鍵盤G915及G815中，導入以矮軸與薄鍵帽設計的GL軸設計。

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而羅技推出的GL軸設計，分別推出對應Cherry青軸的GL Clicky軸、對應Cherry茶軸設計的GL Tactile，以及對應Cherry紅軸設計的GL Linear，讓使用者能更容易明白不同鍵軸呈現手感，同時更藉由矮軸與薄鍵帽設計，讓鍵盤體積可以進一步縮減。

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而兩把鍵盤均搭載RGB背光，以及專用多媒體控制鍵與5組可自定義的G鍵設計，但G915採用羅技Lightspeed無線連接技術，而G815則是以有線連接方式使用，並且額外提供一組USB連接埠。

以無線形式使用的G915，在燈光效果全亮下約可對應長達12天的使用時間，若全數關閉則可維持長達135天的電池使用時間，另外也支援藍牙連接使用模式，至於充電連接則仍維持使用micro USB，並未跟進採用USB-C設計。

建議售價部分，G915將以250美元價格銷售，G815建議售價則是200美元。

G915
G915
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G815
G815
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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