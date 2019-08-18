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Misfit打造新款智慧手錶Vapor X，更加輕巧、時尚

2019-08-18 12:41楊又肇

Misfit稍早宣布推出新款智慧手錶Vapor X，其中分別搭載Qualcomm Snapdragon Wear 3100，並且搭載Google Wear OS，本身則支援Android 4.4以上，或是IOS 10以上作業系統裝置連接使用。

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除此之外，Vapor X更搭載獨立GPS、支援30公尺左右的潛水深度使用，以及心率，並且預載Spotify app，甚至也能讓使用者自行安裝Google Play Music或Pandora在內服務，另外也支援透過NFC使用Google Pay。

而電力續航表現部分，Vapor X支援全天使用時間，甚至配合省電模式更可對應2天左右使用時間，另外也支援藍牙或Wi-Fi連接，作業系統則可同時對應Android或iOS裝置使用，內建4GB記憶體與512MB記憶體容量。

機身部分則採用輕量化設計，整體外觀也幾乎等同一般錶款，並且提供多款錶帶配件，讓使用者能依照穿搭需求作不同組合，而錶身則提供基本五種不同配色提供選擇，建議售價則為280美元，新台幣售價則為8800元，暫時尚未確認具體上市時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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