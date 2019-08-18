親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
華為鴻蒙新系統
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

侯友宜拒接韓競選總部主委 林明溱狠嗆：矯情

中媒爆料 傳林書豪可能加盟CBA北京首鋼

華碩在歐洲推出筆電正常使用損壞全額退費、維修後可保留自用的保固服務

2019-08-18 12:41楊又肇

為了確保旗下筆電產品銷售，華碩稍早於歐洲法國、西班牙、荷蘭盧森堡與比利時地區推出更進一步的產品保固服務，讓消費者購買筆電、2 in 1裝置，或是Chromebook系列產品後，若在正常使用過程發生損壞，將可要求華碩退回所有購機費用，而原本購買機種仍可在維修後保留自用。

分享

針對上述地區推出這樣的保固服務，華碩顯然是希望全是本身產品耐用品質，甚至藉由更進一步的保固服務吸引消費市場購買其筆電、2 in 1及Chromebook產品。

不過，從目前華碩僅針對特定地區推行此項服務來看，同時也顯示此項服務僅只是作為產品促銷、宣傳用途之一，某種程度上應該也做了完整的風險評估，避免消費者刻意濫用此項保固服務，造成華碩不必要的成本支出。

此項服務除了僅在法國、西班牙、荷蘭、盧森堡與比利時地區提供，更僅限今年8月1日到12月31日間購機，並且在購機後15天內完成線上註冊的消費者使用。

一旦消費者購買機種在未來8天到1年時間內，同時在正常使用下出現故障等問題時，即可要求華碩退還當時購買全額，但依然可將購買機種交由華碩進行售後維修，並且在維修後保留自用。等於在保固期間，若是購買機種出現正常使用問題的話，華碩就把購買機種直接「送給」消費者，還額外提供售後維修。

當然以華碩提供此項服務立場，原則上還是保留最終認定權利，避免消費者刻意將購買機種損壞，卻要求華碩提供保固服務。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

荷蘭法國盧森堡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

元太科技攜手HP打造JustPrintIt列印技術 讓電子紙可重複列印使用

2019-08-17 12:38

GoPro Hero 8即將亮相 新款全景相機Mac將同步登台

2019-08-17 12:37

羅技K580無線藍牙鍵盤 電腦手機跨平台一鍵切換

2019-08-18 12:50

Misfit打造新款智慧手錶Vapor X，更加輕巧、時尚

2019-08-18 12:41

羅技推出兩款採用自有矮軸設計的輕薄遊戲鍵盤G915及G815

2019-08-18 12:41

一加正式公布電視品牌標誌設計 將以OnePlus TV為稱

2019-08-17 12:35

AMD傳打造代號Navi 23的「NVIDIA Killer」顯示卡

2019-08-17 12:34

Bose 700無線降噪耳機 外型超美 還支援Siri、Google助理

2019-08-16 11:19

Bose 700採用多組陣列麥克風降噪技術 方便聆聽周遭聲音

2019-08-16 10:27

今日起開放預購 蘋果確認HomePod將在8/23於台灣正式出貨

2019-08-16 10:26

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

Intel似乎計畫在新款NUC設計導入Xeon處理器、NVIDIA Turing顯示卡

2019-08-15 13:25

DJI新款手持穩定器Osmo Mobile 3延續輕巧 更加入可折疊收納便利性

2019-08-15 13:23

電池易過熱 美禁部分MacBook Pro上飛機

2019-08-15 09:25

單眼相機成勒索軟體攻擊目標 Canon有32款相機受影響

2019-08-14 15:35

市調：華碩電競筆電奪北歐三國市佔冠軍

2019-08-14 14:42

蘋果15吋MacBook Pro有起火風險 美航管局禁止攜帶登機

2019-08-14 13:23

如何一秒分辨USB正反面 ？神人曝只要「看面相」就知道

2019-08-13 21:32

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

手機狂跳出「中獎廣告」 疑是Google廣告出包

2019-08-12 14:21

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

Canon計畫將無線充電技術 應用於旗下相機

2019-08-12 10:15

一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

2019-08-12 10:13

慶祝PC-8001推出40週年 NEC重新打造只抽不賣的復刻迷你機種

2019-08-11 11:33

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-10 15:13

迎接開學季！全國電子買指定款筆電限時加贈Office家用版

2019-08-10 15:09

U值媒／放射診斷科醫師將絕跡？被AI取代？

2019-08-10 11:36

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌，標明針對行動效能打造

2019-08-10 07:48

Canon、Sony直播神器 搶攻影音新世代

2019-08-10 01:06

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌 標明針對行動效能打造

2019-08-09 14:44
看更多

熱門文章

六都電競爭霸戰高雄決賽 Machi X力克高雄南霸天

2019-08-17 18:24

可能在海戰發揮一發逆轉奇襲效果的潛水艇，終於將正式加入《戰艦世界》

2019-08-18 12:41

羅技K580無線藍牙鍵盤 電腦手機跨平台一鍵切換

2019-08-18 12:50

華碩在歐洲推出筆電正常使用損壞全額退費、維修後可保留自用的保固服務

2019-08-18 12:41

傳美國商務部將對華為90天限制緩衝期再次放寬

2019-08-18 12:41

羅技推出兩款採用自有矮軸設計的輕薄遊戲鍵盤G915及G815

2019-08-18 12:41

Misfit打造新款智慧手錶Vapor X，更加輕巧、時尚

2019-08-18 12:41

以色列公司控訴蘋果雙鏡頭設計手機侵害其專利

2019-08-18 12:41

vivo透露下一款NEX新機將搭載「瀑布」螢幕與三環錶形式的相機設計

2019-08-18 12:41

Facebook計畫透過快閃咖啡協助確認用戶隱私設置是否安全

2019-08-18 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top