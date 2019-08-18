華碩在歐洲推出筆電正常使用損壞全額退費、維修後可保留自用的保固服務

為了確保旗下筆電產品銷售，華碩稍早於歐洲法國、西班牙、荷蘭、盧森堡與比利時地區推出更進一步的產品保固服務，讓消費者購買筆電、2 in 1裝置，或是Chromebook系列產品後，若在正常使用過程發生損壞，將可要求華碩退回所有購機費用，而原本購買機種仍可在維修後保留自用。

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針對上述地區推出這樣的保固服務，華碩顯然是希望全是本身產品耐用品質，甚至藉由更進一步的保固服務吸引消費市場購買其筆電、2 in 1及Chromebook產品。

不過，從目前華碩僅針對特定地區推行此項服務來看，同時也顯示此項服務僅只是作為產品促銷、宣傳用途之一，某種程度上應該也做了完整的風險評估，避免消費者刻意濫用此項保固服務，造成華碩不必要的成本支出。

此項服務除了僅在法國、西班牙、荷蘭、盧森堡與比利時地區提供，更僅限今年8月1日到12月31日間購機，並且在購機後15天內完成線上註冊的消費者使用。

一旦消費者購買機種在未來8天到1年時間內，同時在正常使用下出現故障等問題時，即可要求華碩退還當時購買全額，但依然可將購買機種交由華碩進行售後維修，並且在維修後保留自用。等於在保固期間，若是購買機種出現正常使用問題的話，華碩就把購買機種直接「送給」消費者，還額外提供售後維修。

當然以華碩提供此項服務立場，原則上還是保留最終認定權利，避免消費者刻意將購買機種損壞，卻要求華碩提供保固服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》