AMD傳打造代號Navi 23的「NVIDIA Killer」顯示卡

先前AMD執行長蘇姿豐透露接下來準備推出高階顯示卡產品，進一步與NVIDIA正面抗衡之後，相關消息進一步指出AMD內部以「NVIDIA Killer」為代稱，產品代號為Navi 23的顯示卡，預計會在明年正式推出。

分享 facebook

就相關消息指稱，Navi 23採用新一代RDNA顯示架構設計，預期比現有Radeon RX 5700 XT有更高顯示效能，同時也預期正式加入即時光影追跡 (Ray Tracing)技術應用。

而就先前AMD透露說法，同時包含明年預計推出的新款遊戲主機PlayStation 5與Project Scarlett，同樣也會加入支援即時光影追跡效果，意味AMD計畫在新一代RDNA顯示架構設計納入此項技術，而非僅以顯示卡本身全數效能推動。

不過，AMD方面暫時並未有關於下一款顯示卡消息說法，目前也僅推出Radeon RX 5700、Radeon RX 5700 XT兩張換上RDNA顯示架構的顯示卡。而今年初宣布推出的高階顯示卡Radeon VII則已經似乎慢慢淡出市場。

在先前消息中，AMD似乎計畫推出採用代號Navi 12 GPU打造的Radeon RX 5800系列顯示卡，接下來也預計藉由代號Navi 14 GPU設計的Radeon RX 5600，或是Radeon RX 5500系列。此外，AMD顯然也準備推出代號Navi 21 GPU，其中預期與Navi 23同樣採用新一代RDNA顯示架構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》