一加正式公布電視品牌標誌設計 將以OnePlus TV為稱

隨著去年宣布將投入電視產品發展，同時稍早也傳出準備推出涵蓋43吋、55吋、65吋、75吋等主流使用規格後，一加執行長劉作虎稍早於個人Twitter釋出一加電視品牌標誌。

分享 facebook

一加電視品牌標誌的設計，將會沿用一加品牌標誌搭配「TV」字樣，同時一加也確認電視產品將會以OnePlus TV作為正式產品名稱。

不過，一加並未進一步透路旗下電視產品細節，但市場預期最快將會在9月下旬對外公布。

在此之前，小米已經投入電視產品發展許久，同時也與內容市場建立完整連結，而樂視過去也曾計畫改變傳統電視使用模式，直到近期包含華為、榮耀在內品牌也將透過電視產品改變傳統內容使用行為，未來一加是否也計畫以電視作為手機產品應用發展延伸，或許還是要等日後正式對外揭曉才能確認。

就目前電視應用發展來看，其實使用者的使用行為幾乎沒有太大改變，即便三星、LG、Sony在內電視品牌先後推行智慧電視產品，卻無法明顯改變傳統電視使用模式，而包含微軟、Intel、Google、Facebook、Ericsson、蘋果在內業者也期望能透過改變電視使用生態，藉此創造更大市場發展機會，顯示電視背後潛藏發展含金量仍十分龐大。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》