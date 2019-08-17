元太科技攜手HP打造JustPrintIt列印技術 讓電子紙可重複列印使用

元太科技稍早宣布攜手HP推出無需傳統墨水、可重複列印的電子紙JustPrintIt列印技術，預期可以此減少傳統紙張消耗，並且有助環境永續發展。

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根據元太科技說明，JustPrintIt本身為支援覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術，可應用在小尺寸或大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用在識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，或是交通票卡，甚至未來也能應用在智慧辦公室、交通、零售、醫療與物聯網在內領域。

而JustPrintIt的列印技術源自HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可在電子紙薄膜上列印圖片與文字內容，除了可列印出能覆寫且以高解析度形式呈現的影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。

透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，讓每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。另外，因為僅能透過印表機更新電子紙所顯示的畫面，JustPrintIt技術也具備防竄改的特性。

由於此項技術是紙張列印影像或資訊替代方案，對於列印具高度需求的產品，例如訪客識別證、工業標籤等，若採用JustPrintIt電子紙列印技術將可降低成本，大幅減少紙張耗用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》