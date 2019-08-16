親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
華為鴻蒙新系統
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

今日起開放預購 蘋果確認HomePod將在8/23於台灣正式出貨

2019-08-16 10:26楊又肇

如先前燦坤透露消息，蘋果在今日 (8/16)開放台灣地區預購HomePod，並且確定將會在8月23日開放出貨。

分享

目前蘋果官方已經確認在台售價為新台幣9900元，區分白色與太空灰兩款配色，並且以「家的新聲」作為形容，藉此呼應HomePod先前定義全新客廳音樂聆聽體驗。

HomePod最早是在WWDC 2017期間揭曉，在2018年2月正式對外銷售之後，直到先前才在中國、香港地區開放銷售，並且讓HomePod內的Siri數位助理服務加入支援中文互動功能，目前也持續累積語言內容理解，並且提供更自然互動效果。

就HomePod的使用模式，蘋果對此項產品的定位在於改變家中的音樂聆聽體驗，因此在介紹時候格外強調其7組對應波束成形技術的擴音單體設計，讓使用者能在家中各個角落維持相同聆聽感受，並且透過內建6組陣列麥克風，在任何聲音環境下維持清晰「聆聽」使用者口語互動指令，透過Siri數位助理服務理解使用者口語中涵蓋需求，進而做出互動反應。

同時，由於HomePod也支援蘋果HomeKit連接協議，因此也能作為家中物聯網裝置連接控制中樞。而加入Siri捷徑 (shortcut)之後，使用者也能針對不同app應用自訂個人專屬操作功能。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HomePod蘋果數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

Bose 700無線降噪耳機 外型超美 還支援Siri、Google助理

2019-08-16 11:19

Bose 700採用多組陣列麥克風降噪技術 方便聆聽周遭聲音

2019-08-16 10:27

Intel似乎計畫在新款NUC設計導入Xeon處理器、NVIDIA Turing顯示卡

2019-08-15 13:25

DJI新款手持穩定器Osmo Mobile 3延續輕巧 更加入可折疊收納便利性

2019-08-15 13:23

電池易過熱 美禁部分MacBook Pro上飛機

2019-08-15 09:25

單眼相機成勒索軟體攻擊目標 Canon有32款相機受影響

2019-08-14 15:35

市調：華碩電競筆電奪北歐三國市佔冠軍

2019-08-14 14:42

蘋果15吋MacBook Pro有起火風險 美航管局禁止攜帶登機

2019-08-14 13:23

如何一秒分辨USB正反面 ？神人曝只要「看面相」就知道

2019-08-13 21:32

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

手機狂跳出「中獎廣告」 疑是Google廣告出包

2019-08-12 14:21

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

Canon計畫將無線充電技術 應用於旗下相機

2019-08-12 10:15

一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

2019-08-12 10:13

慶祝PC-8001推出40週年 NEC重新打造只抽不賣的復刻迷你機種

2019-08-11 11:33

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-10 15:13

迎接開學季！全國電子買指定款筆電限時加贈Office家用版

2019-08-10 15:09

U值媒／放射診斷科醫師將絕跡？被AI取代？

2019-08-10 11:36

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌，標明針對行動效能打造

2019-08-10 07:48

Canon、Sony直播神器 搶攻影音新世代

2019-08-10 01:06

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌 標明針對行動效能打造

2019-08-09 14:44

華為開發者大會 聚焦終端整合鏈

2019-08-09 13:09

華為開發者大會9日揭幕 EMUI系統率先登場

2019-08-09 09:55

三星聯名UA推智慧表 連線智慧運動鞋進行個人化訓練

2019-08-08 16:59

迪士尼大套餐！Disney+、Hulu和ESPN+每月12.99美元

2019-08-08 16:25

Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03
看更多

熱門文章

新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21

果粉不滿！iPhone開放副廠換電池 卻拔掉這功能

2019-08-15 15:44

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

實際上為紅米K20 Pro的小米9T Pro將登台 預計增加新零售戰略合作夥伴

2019-08-15 13:11

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電

2019-08-15 18:32

華為首款5G手機預約量破100萬 16日現貨發售

2019-08-15 19:12

5G剛要商轉 華為在加拿大啟動6G研究

2019-08-15 17:59

一卡通智慧佛珠來了 穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

HTC正式「重返」印度市場 推出新款6.22吋野火機

2019-08-15 13:13

三星旗艦Note10系列預購起跑 「星環銀」新色反應佳

2019-08-15 22:04

PlayStation 5推出時間 可能選在2020年2月活動

2019-08-15 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top