今日起開放預購 蘋果確認HomePod將在8/23於台灣正式出貨

如先前燦坤透露消息，蘋果在今日 (8/16)開放台灣地區預購HomePod，並且確定將會在8月23日開放出貨。

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目前蘋果官方已經確認在台售價為新台幣9900元，區分白色與太空灰兩款配色，並且以「家的新聲」作為形容，藉此呼應HomePod先前定義全新客廳音樂聆聽體驗。

HomePod最早是在WWDC 2017期間揭曉，在2018年2月正式對外銷售之後，直到先前才在中國、香港地區開放銷售，並且讓HomePod內的Siri數位助理服務加入支援中文互動功能，目前也持續累積語言內容理解，並且提供更自然互動效果。

就HomePod的使用模式，蘋果對此項產品的定位在於改變家中的音樂聆聽體驗，因此在介紹時候格外強調其7組對應波束成形技術的擴音單體設計，讓使用者能在家中各個角落維持相同聆聽感受，並且透過內建6組陣列麥克風，在任何聲音環境下維持清晰「聆聽」使用者口語互動指令，透過Siri數位助理服務理解使用者口語中涵蓋需求，進而做出互動反應。

同時，由於HomePod也支援蘋果HomeKit連接協議，因此也能作為家中物聯網裝置連接控制中樞。而加入Siri捷徑 (shortcut)之後，使用者也能針對不同app應用自訂個人專屬操作功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》