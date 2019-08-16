Bose 700採用多組陣列麥克風降噪技術 方便聆聽周遭聲音

Bose稍早宣布推出全新無線降噪耳機Bose 700，其中採用Bose旗下降噪技術清晰擷取人聲，消除干擾噪音部分，讓人即使身處鬧區之中，外出高峰時段或是捷運轟鳴的月台之上，都能擁有清晰無比的通話效果。

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相比先前推出的QuietComfort 35 II，此次推出的Bose 700整體相對精簡，但一樣支援Bose旗下降噪技術，同時也相容連接使用Siri或Google Assistant數位助理服務。

內部則採用全新數位訊號處理技術與八組陣列麥克風系統，其中六組麥克風主要用於聲音降噪，另外兩組麥克風則與主要使用的一對麥克風提昇聲音效果，讓使用者透過耳機進行通話，或是喚醒數位助理服務時，可以透過波束成形技術以更清晰聲音進行互動。

而藉由麥克風陣列排列形成的降噪系統，則可進一步消除周遭不必要的雜音，讓使用者能聆聽乾淨聲音，甚至減少降噪耳機經常伴隨的細微電路運作雜訊。

除此之外，Bose 700更加入可調節降噪等級功能，其中在開啟最高降噪模式時，可以給予使用者極靜的私人聆聽空間，或是將降噪功能關閉，確保清楚聆聽周圍聲音，另外也能藉由透過單鍵暫停播放內容與降噪效果的對話模式，基本上就與Sony HM-1000XM3採用設計相同，讓使用者可以隨時在配戴耳機情況下確認周遭聲音情況。

Bose 700採用不鏽鋼頭帶設計，並且對應長達20小時的電池續航表現，左右耳罩採可旋轉收納設計，方便使用者以耳機盒收納攜帶。本身可透過電容式觸控進行接聽電話、靜音、音量調節、暫停或切換，另外也配置可用於開關機、調整降噪等級與啟動數位助理服務的三個按鍵，並且可配合Bose Music App自訂操作，或是進行軟體更新等功能。

建議售價部分，Bose 700將以新台幣13000元價格銷售，分別推出黑色、銀色兩種顏色選擇，預計在9月1日正式在台上市，8月15日起即可進行預購。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》