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Optoma在台展示 支援數位助理的智慧4K雷射超短焦家庭劇院P1

2019-08-16 10:34楊又肇

今年在CES 2019正式亮相，終於在台灣地區正式亮相的Optoma智慧4K雷射超短焦家庭劇院P1，本身採用對應4K UHD HDR畫質輸出的短焦雷射投影技術，同時機身也整合本身Nu Force音響技術，並且整合數位助理服務、IFTTT與Android app擴充功能，讓此款投影機產品不僅好看、好聽，更具備智慧功能。

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根據Optoma說明，此次在台展示的P1採用最新DLP DMD晶片，僅需35公分距離即可投放100吋上下螢幕，最小投影尺寸則是65吋，並且對應830萬有效像素與121%色域覆蓋率顯示效果，另外也支援HDR10與HLG最佳化技術，以及可抑制模糊現象PureMotion技術，藉此對應更豐富色彩投影表現。

同時，機身更直接整合Nu Force音響技術與杜比音效認證，雖然考量投影機必須避免震動影響投放效果，因此內建擴音喇叭僅能在中高音域取得平衡，但使用者仍可透過有線或無線方式連接擴充低音喇叭，或是增加更多音場呈現效果。

至於在智慧操作部分，則是藉由本身採Android 8.1作業系統設計，不僅可對應Google Assistant，或是亞馬遜Alexa數位助理服務操作，同時也支援IFTTT連動，讓使用者能直接透過口語方式操作投影機功能，或是在特定條件下透過連網裝置啟用。

另外，使用者也能藉由APK檔案安裝方式，進一步擴充更多Android app，例如直接在P1內安裝Netflix或愛奇藝等影音服務app，即可直接配合家中聯網，讓投影機可直接投放源自app的播放內容。但如果使用者希望透過手機操作的話，其實也能透過Optoma旗下app進行操作，直接投放手機畫面，或是將手機當做遙控器使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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