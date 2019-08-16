親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
華為鴻蒙新系統
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

EPSON預期AR眼鏡將會更普及 但消費應用會與企業應用明顯區隔

2019-08-16 10:35楊又肇

今年5月初對外宣布推出可直接連接Android手機使用的新款擴增實境眼鏡Moverio BT-30C後，EPSON藉由此次2019 TAA Hi-End音響大展進行小規模實機展示預期之後也會引進台灣市場銷售。而在此次專訪中，台灣EPSON視覺科技營業部資深協理黃少白也藉由此項產品，進一步分享EPSON目前在此類產品應用看法。

台灣EPSON視覺科技營業部資深協理黃少白
台灣EPSON視覺科技營業部資深協理黃少白
分享

依照EPSON的看法，其實擴增實境眼鏡裝置應該要在市場普及應用，但現階段因為沒有過於明顯的使用場景，加上應用內容欠缺，同時相關使用體驗不佳，因此讓這類產品使用需求始終無法像手機般成為日常生活必需品。

黃少白表示，其實擴增實境眼鏡裝置很早就已經出現，目前除了EPSON，實際上也有不少品牌加入發展，甚至就連蘋果也傳聞準備推出自有擴增實境眼鏡裝置，因此證明此發展方向並沒有錯，同時也預期能帶來更大發展機會。

即便EPSON從很早以前就已經投入擴增實境眼鏡裝置發展，同時也藉由本身光學技術打造影像視覺感受良好的使用體驗，目前仍受限應用內容與使用情境不足，而雖然市面上有不少品牌也推出擴增實境眼鏡裝置，但也因為整體使用體驗不佳，導致此類產品實際應用普及度始終不高。

而就EPSON從一開始主要針對商業應用場景著手，讓Moverio系列擴增實境眼鏡能先與企業教育訓練、汽車或飛機等專業維修，或是遠端醫療應用結合，配合與更多系統建置商合作，讓此類產品能廣泛應用在諸多企業商用需求。

EPSON擴增實境眼鏡Moverio BT-30C，基本上可直接連接Androi...
EPSON擴增實境眼鏡Moverio BT-30C，基本上可直接連接Android手機運作使用，大致可當做手機延伸螢幕使用
分享

EPSON強調在擴增實境眼鏡設計中的光學鏡片設計有充足技術支撐
EPSON強調在擴增實境眼鏡設計中的光學鏡片設計有充足技術支撐
分享

在台灣方面，目前也已經有不少企業與EPSON洽詢合作，並且配合本身以Android作業系統運作特性，藉此與各類應用內容、操作系統接入使用，甚至可串接Google ARCore應用，因此在商業應用方面，事實上已經有相當豐富發展彈性。

但在消費市場應用部分，則相對有不少侷限存在，例如什麼樣的應用內容適合消費市場使用。就黃少白的看法認為，雖然擴增實境應用看起來十分酷炫，但在一般日常生活使用情境仍必須留意安全，例如一旦擴增實境投放內容造成使用者行進間干擾，反而會讓使用體驗變得不好。

因此，就EPSON的立場來看，並非否認擴增實境應用在各類日常生活場景的可能性，但在現有技術與設計應用中，其實現階段在消費市場的應用還是會聚焦在個人影音內容體驗，因此在Moverio BT-30C並未像先前產品加入攝影鏡頭或精密感應元件，甚至也未加入聲控或手勢操作，主要還是當做連接手機使用的「螢幕」，甚至所有操作還是透過手機完成。

在未來的設計發展，黃少白認為針對消費市場應用設計產品將會更加輕量化、簡單化，並且讓配戴使用不會顯得突兀，但實際應用內容還是會以使用情境為主，例如一般可以在短時間內完成的資料查詢，基本上就不會額外配合擴增實境眼鏡使用，反觀影音內容觀看、電子書閱讀，或是遊戲遊玩體驗，在現階段則相當適合透過擴增實境眼鏡使用。

一旦未來人機介面可以更具人性化，避免在使用過程產生視覺干擾，或是影響操作安全，預期將能讓擴增實境眼鏡有更進一步發展應用突破。因此，黃少白預期現階段在擴增實境眼鏡應用需求，還是會以企業商用市場為主，消費市場的應用也會隨著市場趨勢開始增加，但會朝向不同使用情境發展。

此次推出連接Android手機即可使用的Moverio BT-30C，意味EPSON接下來將針對消費市場使用需求強化發展，同時也將視日後市場需求考量是否加入更多功能應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境攝影

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

Bose 700無線降噪耳機 外型超美 還支援Siri、Google助理

2019-08-16 11:19

Bose 700採用多組陣列麥克風降噪技術 方便聆聽周遭聲音

2019-08-16 10:27

今日起開放預購 蘋果確認HomePod將在8/23於台灣正式出貨

2019-08-16 10:26

Intel似乎計畫在新款NUC設計導入Xeon處理器、NVIDIA Turing顯示卡

2019-08-15 13:25

DJI新款手持穩定器Osmo Mobile 3延續輕巧 更加入可折疊收納便利性

2019-08-15 13:23

電池易過熱 美禁部分MacBook Pro上飛機

2019-08-15 09:25

單眼相機成勒索軟體攻擊目標 Canon有32款相機受影響

2019-08-14 15:35

市調：華碩電競筆電奪北歐三國市佔冠軍

2019-08-14 14:42

蘋果15吋MacBook Pro有起火風險 美航管局禁止攜帶登機

2019-08-14 13:23

如何一秒分辨USB正反面 ？神人曝只要「看面相」就知道

2019-08-13 21:32

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

手機狂跳出「中獎廣告」 疑是Google廣告出包

2019-08-12 14:21

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

Canon計畫將無線充電技術 應用於旗下相機

2019-08-12 10:15

一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

2019-08-12 10:13

慶祝PC-8001推出40週年 NEC重新打造只抽不賣的復刻迷你機種

2019-08-11 11:33

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-10 15:13

迎接開學季！全國電子買指定款筆電限時加贈Office家用版

2019-08-10 15:09

U值媒／放射診斷科醫師將絕跡？被AI取代？

2019-08-10 11:36

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌，標明針對行動效能打造

2019-08-10 07:48

Canon、Sony直播神器 搶攻影音新世代

2019-08-10 01:06

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌 標明針對行動效能打造

2019-08-09 14:44

華為開發者大會 聚焦終端整合鏈

2019-08-09 13:09

華為開發者大會9日揭幕 EMUI系統率先登場

2019-08-09 09:55

三星聯名UA推智慧表 連線智慧運動鞋進行個人化訓練

2019-08-08 16:59

迪士尼大套餐！Disney+、Hulu和ESPN+每月12.99美元

2019-08-08 16:25

Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03
看更多

熱門文章

新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21

果粉不滿！iPhone開放副廠換電池 卻拔掉這功能

2019-08-15 15:44

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

實際上為紅米K20 Pro的小米9T Pro將登台 預計增加新零售戰略合作夥伴

2019-08-15 13:11

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電

2019-08-15 18:32

華為首款5G手機預約量破100萬 16日現貨發售

2019-08-15 19:12

5G剛要商轉 華為在加拿大啟動6G研究

2019-08-15 17:59

一卡通智慧佛珠來了 穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

HTC正式「重返」印度市場 推出新款6.22吋野火機

2019-08-15 13:13

三星旗艦Note10系列預購起跑 「星環銀」新色反應佳

2019-08-15 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top