EPSON預期AR眼鏡將會更普及 但消費應用會與企業應用明顯區隔

今年5月初對外宣布推出可直接連接Android手機使用的新款擴增實境眼鏡Moverio BT-30C後，EPSON藉由此次2019 TAA Hi-End音響大展進行小規模實機展示預期之後也會引進台灣市場銷售。而在此次專訪中，台灣EPSON視覺科技營業部資深協理黃少白也藉由此項產品，進一步分享EPSON目前在此類產品應用看法。

台灣EPSON視覺科技營業部資深協理黃少白 分享 facebook

依照EPSON的看法，其實擴增實境眼鏡裝置應該要在市場普及應用，但現階段因為沒有過於明顯的使用場景，加上應用內容欠缺，同時相關使用體驗不佳，因此讓這類產品使用需求始終無法像手機般成為日常生活必需品。

黃少白表示，其實擴增實境眼鏡裝置很早就已經出現，目前除了EPSON，實際上也有不少品牌加入發展，甚至就連蘋果也傳聞準備推出自有擴增實境眼鏡裝置，因此證明此發展方向並沒有錯，同時也預期能帶來更大發展機會。

即便EPSON從很早以前就已經投入擴增實境眼鏡裝置發展，同時也藉由本身光學技術打造影像視覺感受良好的使用體驗，目前仍受限應用內容與使用情境不足，而雖然市面上有不少品牌也推出擴增實境眼鏡裝置，但也因為整體使用體驗不佳，導致此類產品實際應用普及度始終不高。

而就EPSON從一開始主要針對商業應用場景著手，讓Moverio系列擴增實境眼鏡能先與企業教育訓練、汽車或飛機等專業維修，或是遠端醫療應用結合，配合與更多系統建置商合作，讓此類產品能廣泛應用在諸多企業商用需求。

EPSON擴增實境眼鏡Moverio BT-30C，基本上可直接連接Android手機運作使用，大致可當做手機延伸螢幕使用 分享 facebook

EPSON強調在擴增實境眼鏡設計中的光學鏡片設計有充足技術支撐 分享 facebook

在台灣方面，目前也已經有不少企業與EPSON洽詢合作，並且配合本身以Android作業系統運作特性，藉此與各類應用內容、操作系統接入使用，甚至可串接Google ARCore應用，因此在商業應用方面，事實上已經有相當豐富發展彈性。

但在消費市場應用部分，則相對有不少侷限存在，例如什麼樣的應用內容適合消費市場使用。就黃少白的看法認為，雖然擴增實境應用看起來十分酷炫，但在一般日常生活使用情境仍必須留意安全，例如一旦擴增實境投放內容造成使用者行進間干擾，反而會讓使用體驗變得不好。

因此，就EPSON的立場來看，並非否認擴增實境應用在各類日常生活場景的可能性，但在現有技術與設計應用中，其實現階段在消費市場的應用還是會聚焦在個人影音內容體驗，因此在Moverio BT-30C並未像先前產品加入攝影鏡頭或精密感應元件，甚至也未加入聲控或手勢操作，主要還是當做連接手機使用的「螢幕」，甚至所有操作還是透過手機完成。

在未來的設計發展，黃少白認為針對消費市場應用設計產品將會更加輕量化、簡單化，並且讓配戴使用不會顯得突兀，但實際應用內容還是會以使用情境為主，例如一般可以在短時間內完成的資料查詢，基本上就不會額外配合擴增實境眼鏡使用，反觀影音內容觀看、電子書閱讀，或是遊戲遊玩體驗，在現階段則相當適合透過擴增實境眼鏡使用。

一旦未來人機介面可以更具人性化，避免在使用過程產生視覺干擾，或是影響操作安全，預期將能讓擴增實境眼鏡有更進一步發展應用突破。因此，黃少白預期現階段在擴增實境眼鏡應用需求，還是會以企業商用市場為主，消費市場的應用也會隨著市場趨勢開始增加，但會朝向不同使用情境發展。

此次推出連接Android手機即可使用的Moverio BT-30C，意味EPSON接下來將針對消費市場使用需求強化發展，同時也將視日後市場需求考量是否加入更多功能應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》