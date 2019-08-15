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GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03INSIDE

GoPro HERO7 Black售價15,900元。圖／GoPro提供
GoPro HERO7 Black售價15,900元。圖／GoPro提供
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GoPro已成為運動相機的代名詞，根據往例，GoPro在每年9月都會推出新版本的機型，因此在去年推出了GoPro Hero 7 Black / Silver / White後，最新預計在今年9月發表的GoPro HERO 8也出現了最新曝光的外流視覺圖。

稍早，外媒Photo Rumors刊出GoPro HERO 8最新流出的預覽圖，雖然圖像不是特別清晰，但側邊顯示大大的8已強烈暗示這台就是下一代GoPro相機。此外，圖片更顯示有新的配件能夠提供選擇，包含了麥克風、外部顯示器以及LED補光燈。

預計在今年9月發表的GoPro HERO 8也出現了最新曝光的外流視覺圖。 Ph...
預計在今年9月發表的GoPro HERO 8也出現了最新曝光的外流視覺圖。 Photo credit: Photo Rumors
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其實在今年5月份，GoPro執行長尼克伍德曼（Nick Woodman）就針對新款的GoPro提出想法，認為該公司希望在價位上能夠有所調整，這也意味著，今年我們很有可能看到跟以往不太一樣的GoPro。

預計GoPro HERO 8系列將保留4K影片拍攝功能，不只如此，有傳言顯示GoPro HERO 8 Black將很有可能以 120fps的速度錄製4K影片（GoPro Hero 7 Black 是以 60fps 速度拍攝），而全高清1080p影片可達到 480fps的拍攝速度。

除此之外，GoPro HERO 8預計將會放入GP2影像處理器，相較於上一代搭載的GP1處理器，很有可能將原本就已經很優秀的低光源性能以及穩定功能再往上提升一個檔次。

另一方面，伍德沃德在5月發表第一季度營利結果時也同樣提到，預計將會在今年第四季發表下一代的360度攝影機GoPro Fusion。但目前還未有其他最新消息曝光，就讓消費者們敬啟期待九月的發表會是發表最新款的GoPro Hero系列還是GoPro Fusion，但對於消費者而言，最希望當然是兩個一起發表。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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