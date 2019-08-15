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DJI新款手持穩定器Osmo Mobile 3延續輕巧 更加入可折疊收納便利性

2019-08-15 13:23楊又肇

繼去年推出以輕巧化設計的Osmo Mobile 2DJI此次推出的Osmo Mobile 3更是在輕巧基礎上加入可折疊收納設計，讓使用者更方便攜帶使用。

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雖然目前的手持穩定器已經日趨輕巧，但在隨身攜帶使用方面依然稍嫌麻煩，原因就在於攜帶收納仍不算方便，所以這次DJI推出的Osmo Mobile 3，便在前一代機種輕巧特性的基礎上，額外加入可折疊收納設計，讓使用者能更方便隨身攜帶。

即便在設計上增加一組可折疊機構，讓手持穩定器能以更小形式收納，整體使用模式並未受改變，同時重新設計的夾具也更方便讓手機固定，同時轉軸部分也不致於影響手機連接耳機或外接收音麥克風，甚至外接行動電源補充電力。

不過，畢竟在機構設計有所調整，因此Osmo Mobile 3電池續航力隨著電池容量縮減降低為13小時，但是同樣支援與Osmo Pocket相同的DJI Mimo app，並且加入不同的自動跟隨拍攝模式，並且能加入不同影片拍攝特效。

操作介面則同樣提供鏡頭縮放、方向，以及錄影或拍攝功能操作，同時也能即時確認當前殘餘電量。

建議售價部分，DJI Osmo Mobile 3將以新台幣3300元價格銷售，另外也將推出包含收納盒、可拆腳架配件的套裝版本，建議售價為3990元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DJI

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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