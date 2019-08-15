Intel似乎計畫在新款NUC設計導入Xeon處理器、NVIDIA Turing顯示卡

去年宣布推出採用整合Vega顯示核心的第8代Core i處理器G系列 (維持Kaby Lake架構設計)的「Hades Canyon」NUC設計後，Intel接下來或許計畫將Xeon系列處理器也放進NUC設計內，藉此打造體積更小的工作站，而在面向消費市場的NUC設計中，則計畫導入Coffee Lake-H架構設計的處理器，或是採用Tiger Lake-U架構處理器，搭配Nvidia旗下Turing顯示架構獨立顯示卡與客製化散熱模組。

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依照消息來源指出預計在2020年至2021年推出代號「Ghost Canyon」與「Phantom Canyon」的新款NUC設計，將會捨棄原本與AMD合作的G系列處理器方案，而是會採用Coffee Lake-H架構，或是後續準備推出Tiger Lake-U架構，並且搭配Nvidia Turing顯示架構獨立顯示卡。

雖然Intel計畫在2020年推出自有顯示卡，但顯然還不會太快推出對應筆電或NUC機種使用版本，而是先以桌機使用獨立顯示卡為主。而不再採用整合Vega顯示核心的第8代Core i G系列形式設計的處理器，或許也意味Intel與AMD之間的短暫合作關係可能結束，進而恢復原本與NVIDIA合作模式。

至於接下來預計推出代號「Frost Canyon」與「Quartz Canyon」的NUC設計，則可能會在「Ghost Canyon」與「Phantom Canyon」推出期間一併問世，主要是針對體積更小工作站使用需求打造，其中「Frost Canyon」預期維持原本方正尺寸設計，而「Quartz Canyon」除了將支援使用Xeon系列處理器，更可透過全新設計使用PCIe連接埠擴充加速卡、顯示卡等裝置。

不過，Intel方面並未對此傳聞作回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》