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單眼相機成勒索軟體攻擊目標 Canon有32款相機受影響

2019-08-14 15:35聯合新聞網 綜合報導

安全軟體公司Check Point發布一項研究，表示駭客可以透過wifi熱點入侵...
安全軟體公司Check Point發布一項研究，表示駭客可以透過wifi熱點入侵單眼相機，藉機灌入惡意勒索軟體。圖片來源／ingimage
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一般手機及電腦有遭到駭客入侵的風險，存放資訊可能被鎖住進而遭勒索，近期傳出就連單眼相機也落入駭客入侵的目標。根據安全軟體公司近期公布的研究，駭客可以透過單眼內建的wifi熱點功能，在相機內植入惡意軟體，並向使用者要求贖金解鎖裡頭的照片或資訊，據知Canon旗下的32款相機受到影響。

根據「T客邦」報導，安全軟體公司Check Point發布了一項研究，發現雖然過去駭客入侵的系統都是透過USB連接的電子產品，包括：電腦、手機、數位相機等這些可能被惡意攻擊的產品，但其實駭客入侵並傳遞惡意軟體的理想途徑，是透過標準化的圖片傳輸協議（ Picture Transfer Protocol，PTP），而這個協議沒有身份認證的機制，可以將wifi和USB一起使用。

因此，駭客將有可能透過wifi熱點侵入電子系統中，報告中指出駭客可以在景點放置自己設置或駭入的wifi熱點，只要有人一連上，他就可以立刻啟動攻擊，甚至感染使用者的個人電腦，而這也包含單眼數位相機。

研究人員甚至發現Canon的特定相機能被灌入惡意勒索軟體，一但駭客灌入此軟體，將可以加密相機記憶卡裡的圖片，讓使用者無法瀏覽，而這也使駭客有機會向使用者索取解鎖的贖金，因此相機也成為駭客入侵的主要目標。

除此之外，Check Point也發現Canon公司旗下有32款相機都暴露在入侵的風險中，包括：5D Mark III、5D Mark IV、6D 、 6D Mark II等，甚至是新推出的 EOS R 和 EOS RP。對此，Check Point也在5月開始進行安全修補，並表示漏洞已修復，而Canon公司也在上週發布了安全警告，吿訴用戶避免使用不安全的wifi網路，在沒有使用時關閉網路功能，並持續更新。

Canon公司表示目前並沒有發現因為這個漏洞引起的案例，但Check Point研究人員說他們只針對了Canon公司的相機做測試，但他們仍認為其他相機廠商也可能受到這種攻擊。

駭客修復數位單眼勒索病毒

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