如何一秒分辨USB正反面 ？神人曝只要「看面相」就知道

2019-08-13 21:32 聯合新聞網 綜合報導



USB是現代人常用的工具，無論是傳送資料到充電都派得上用場，但許多人常有插錯的經驗，不管用了幾次，每次都會先插到反的那邊。近日Twitter就有一名網友分享妙招來分辨USB正反面，就是「看面相」！

日本一名網友在Twitter發文表示，以前幼稚園老師告訴他「USB面相比較好的那一邊就是正面」，該名網友說雖然不是百分之百準確，但他會分辨後，USB一插就對的機率大大提高，鼓勵其他網友多加嘗試。

原PO還附上USB正反兩面的照片，從照片來看，正面是一張「好人的臉」，笑得非常開心，反面則是「壞人的臉」，表情很臭。原來平日看似不起眼USB，用了這招「看面相」，以後不會常插錯了。

文章上傳後讓不少網友直呼太神了，紛紛留言表示「原來USB有善惡之分」、「覺得它正面笑得有點可愛呢！」、「笑真的代表正面，不論是人還是USB」、「仔細看才發現原來每個USB都很有自己的個性」、「以後不會插錯了」。