「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

依照稍早燦坤對外公布消息，確定蘋果智慧喇叭HomePod將會在8月16日開放台灣市場銷售。

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目前蘋果官方暫時還未開放訂購HomePod，僅確認在台售價為新台幣9900元，區分白色與太空灰兩款配色。而依照燦坤公布消息，除了確認HomePod將在8月16日於台灣市場開放銷售，更可配合每月688元起跳的電信資費，以新台幣1999元價格購買。

以「家的新聲」定義全新客廳音樂聆聽體驗的HomePod，最早在WWDC 2017期間揭曉，在2018年2月正式對外銷售之後，直到先前才在中國、香港地區開放銷售，並且讓HomePod內的Siri數位助理服務加入支援中文互動功能。

就HomePod的使用模式，蘋果對此項產品的定位在於改變家中的音樂聆聽體驗，因此在介紹時候格外強調其7組對應波束成形技術的擴音單體設計，讓使用者能在家中各個角落維持相同聆聽感受，並且透過內建6組陣列麥克風，在任何聲音環境下維持清晰「聆聽」使用者口語互動指令，透過Siri數位助理服務理解使用者口語中涵蓋需求，進而做出互動反應。

同時，由於HomePod也支援蘋果HomeKit連接協議，因此也能作為家中物聯網裝置連接控制中樞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》