親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為鴻蒙新系統
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43楊又肇

雖然去年揭曉Galaxy Note 9，連帶地宣布推出結合Bixby數位助理服務的Bixby Home，同時也強調未來在Bixby應用服務發展，但在今年揭曉Galaxy Note 10ㄍ的時候，三星卻幾乎沒有特別提及Bixby服務發展現況，就連先前確定延後推出的Bixby Home也依然未有具體推行時間。

分享

不過，在後續回應說法中，三星強調目前仍持續調整Bixby Home應用內容，預期儘快能向消費市場公布正式推出消息。

先前三星原訂在今年4月推出Bixby Homne，但後續又因故再度延期，同時未再提及產品後續上市時程，因此讓不少消費者開始質疑此項產品是否仍有計劃銷售，或是猜測已經取消此項產品發展。

而就三星的說法表示，目前仍維持Bixby home產品發展，只是仍無法確認具體上市時間，但強調將會儘快與消費者溝通更新消息。

在此之前，三星已經申請註冊尺寸更小的Bixby Home，同時稍早也宣布在美國與韓國地區啟用Bixby Marketplace服務，讓使用者能透過搭載Bixby功能的Galaxy系列手機連接，並且依照個人需求下載各類應用服務內容，藉此客製化個人的Bixby數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Bixby數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

2019-08-12 14:21

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

Canon計畫將無線充電技術 應用於旗下相機

2019-08-12 10:15

一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

2019-08-12 10:13

慶祝PC-8001推出40週年 NEC重新打造只抽不賣的復刻迷你機種

2019-08-11 11:33

AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-10 15:13

迎接開學季！全國電子買指定款筆電限時加贈Office家用版

2019-08-10 15:09

U值媒／放射診斷科醫師將絕跡？被AI取代？

2019-08-10 11:36

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌，標明針對行動效能打造

2019-08-10 07:48

Canon、Sony直播神器 搶攻影音新世代

2019-08-10 01:06

Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌 標明針對行動效能打造

2019-08-09 14:44

華為開發者大會 聚焦終端整合鏈

2019-08-09 13:09

華為開發者大會9日揭幕 EMUI系統率先登場

2019-08-09 09:55

三星聯名UA推智慧表 連線智慧運動鞋進行個人化訓練

2019-08-08 16:59

迪士尼大套餐！Disney+、Hulu和ESPN+每月12.99美元

2019-08-08 16:25

Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03

市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

2019-08-07 10:02

Nokia真無線藍牙耳機搶眼新色登場 外型就像支口紅一樣

2019-08-07 09:11

奧迪推出高規格「單手」電動滑板車 要價7萬元

2019-08-06 16:04

樂購3C／電競筆電高CP值 趕報告、玩遊戲都勁

2019-08-06 14:21

樂購3C／升級電競周邊 玩出爽度

2019-08-06 14:17

三星準備推出新款輕薄筆電Galaxy Book S 採極窄邊框、更輕薄設計

2019-08-06 07:58

三星揭曉Galaxy Watch Active 2 加上全新數位化錶圈轉環控制介面

2019-08-06 07:57

繼NEOGEO mini之後 SNK將接續推出全新硬體裝置

2019-08-05 09:48

Fitbit新款Versa手錶將搭載Alexa數位助理功能 更像Apple Watch

2019-08-05 09:48

與NVIDIA正面抗衡 AMD執行長透露接下來準備推出高階顯示卡產品

2019-08-05 09:48

Master & Dynamic降噪耳機MW65在台上市 支援快充、Google Assistant

2019-08-05 09:48

蘋果也計畫推出常時連網筆電 整合5G連網功能、明年下半年推出

2019-08-05 09:48
看更多

熱門文章

獨／稀有、首度出現的寶可夢來了！10月初新北開抓

2019-08-13 08:56

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

2019-08-12 14:21

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

Google助理變「台」了！吃喝玩樂一問就知 開車也能輕鬆用

2019-08-12 16:17

搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？

2019-08-12 20:07

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41

拉進來打出去發大財 不知這款手遊就遜了

2019-08-12 17:54

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

2019-08-12 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top