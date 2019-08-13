三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

雖然去年揭曉Galaxy Note 9，連帶地宣布推出結合Bixby數位助理服務的Bixby Home，同時也強調未來在Bixby應用服務發展，但在今年揭曉Galaxy Note 10ㄍ的時候，三星卻幾乎沒有特別提及Bixby服務發展現況，就連先前確定延後推出的Bixby Home也依然未有具體推行時間。

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不過，在後續回應說法中，三星強調目前仍持續調整Bixby Home應用內容，預期儘快能向消費市場公布正式推出消息。

先前三星原訂在今年4月推出Bixby Homne，但後續又因故再度延期，同時未再提及產品後續上市時程，因此讓不少消費者開始質疑此項產品是否仍有計劃銷售，或是猜測已經取消此項產品發展。

而就三星的說法表示，目前仍維持Bixby home產品發展，只是仍無法確認具體上市時間，但強調將會儘快與消費者溝通更新消息。

在此之前，三星已經申請註冊尺寸更小的Bixby Home，同時稍早也宣布在美國與韓國地區啟用Bixby Marketplace服務，讓使用者能透過搭載Bixby功能的Galaxy系列手機連接，並且依照個人需求下載各類應用服務內容，藉此客製化個人的Bixby數位助理服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》