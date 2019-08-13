Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

Blackmagic稍早宣布推出採用Super 35 CMOS感光元件，以及Canon EF接環設計的Pocket Cinema Camera 6K，標榜可記錄6K HDR影片，並且對應13階動態範圍調整與高達ISO 25600的原生ISO表現。

分享 facebook

此款新機是以Blackmagic先前推出的Pocket Cinema Camera 4K為基礎，換上更大感光面積設計的Super 35 CMOS感光元件，讓最高解析度可達6K (實際達6144 x 3456)，同時藉由更大感光元件設計提高暗部影像細節，並且減少影像雜訊生成比例。

而機身則以碳纖維與聚碳酸酯複合材質打造料打造，並且讓使用者能透過操作介面直接調整ISO感光值、白平衡，以及快門速度等數值，背面搭載的LCD螢幕則可對應精準對焦操作。另外，機身階環採用Canon EF接環設計，讓使用者能透過更多鏡頭記錄影像。

目前Pocket Cinema Camera 6K將以2495美元價格開放銷售，主樣鎖定高階影像創作需求打造。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》