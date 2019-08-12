美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

圖片及資料來源：eMarketer、fortune 分享 facebook

美國調查研究公司eMarketer日前公布最新統計分析資料，發現美國愈來愈多家庭再也不願意支付傳統有線電視的費用，成為Cord-Cutting剪線一族，同時還預測在2022年美國將有25%的家庭不在收看傳統電視，為來將會有愈來愈多人使用手機串流訂閱收看節目。

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根據調查資料顯示，美國付費電視家庭數量將下降4.2%、使用戶數約8,650萬，雖然呈現負增長，但相對之下保持穩定，預計到2021年時，訂閱傳統付費有線電視服務的用戶數將降至 8,000 萬以下。

同時eMarketer調查發現取消有線電視的美國用戶持續增加，預期 2019 年取消有線電視用戶數將增加 19.2%，同時收看無需付費的電視用戶數也將會愈來愈接近付費收看有線電視的用戶。

而且受影響的不只有有線電視，就連衛星供應商也受到打擊，光家庭用戶今年下滑 7.1%，其次是電信和有線電視，分別下降 4.6% 和 2.4%。

另外，在 eMarketer 報告裡還表示稱，人們花在觀看傳統電視頻道上的時間更少，2019 年美國電視收視率將下降 3%，平均每天下降 3 小時 40 分鐘％

圖片及資料來源：eMarketer、fortune

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》