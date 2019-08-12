無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24 聯合新聞網 綜合報導



日前一名網友在PTT上發問「現在還在用有線耳機會很蠢嗎」，釣出內行人專業解析。圖／ingimage 分享 facebook

科技不斷進步，電子產品變得越來越輕便、簡單，許多人在使用手機或筆電時，都一定會使用到「耳機」來聽音樂或通話。近年來無線耳機已漸漸取代傳統有線耳機，成為新一波科技趨勢。日前就有一名網友在PTT上PO文，表示搭捷運時總會看到不少人都戴著無線耳機，但是自己卻還在用有線的，因此讓他覺得很像鄉下的土包子，隨後便好奇的詢問網友「還有人在用有線耳機嗎？」

原PO在文中提到，假日逛完街搭捷運時，發現好多人都戴著無線耳機，因為耳機沒有線，因此看起來很潮很高級，但是看看自己卻還在用有線耳機，讓他突然覺得自己好像土包子一樣，感覺會被嘲笑，因此只好趕快收起來，不想讓其他人看到，之後他疑惑的表示「現在還在用有線耳機會很蠢嗎？」PO文一出，立刻引來網友熱議，還釣出行家打臉無線耳機，揭開有線耳機的「超神功用」。

許多網友看到PO文後紛紛留言表示「無線耳機真的很方便，完全不會被線所困擾」、「手機會被線拉到摔壞，所以寧願買無線」、「都什麼年代了還用有線」。但也有另一派網友持不同看法「無線的音質真的很糟」、「為了耳朵健康，還是帶有線的比較好」、「有線才真的貴，有線的能貴到五萬以上，無線最貴LV聯名也才四萬多」。甚至有行家指出「無線耳機不必花時間充電，而且音質比無線好太多，加上又比較便宜，所以以還是選有線耳機比較實在」。最後有網友說「有線無線其實都有它好用的地方，因此還是要依個人使用習慣而定」。