手機狂跳出「中獎廣告」 疑是Google廣告出包

2019-08-12 09:49 聯合新聞網 綜合報導



有網友表示自己昨日瀏覽臉書時，一直跳出中獎訊息，且無法關閉。圖擷自 臉書社團「爆系知識家」 分享 facebook

瀏覽網頁時都會有一些廣告跳出，但如果遇到是中毒或是中獎的廣告時，千萬不要填入個資或下載不明軟體，以免資安出現問題。昨日許多網友都在網路上分享，表示自己瀏覽臉書時，會跳出不明的中獎廣告，就連一些主流網站也遭入侵，而這些狀況有可能是Google的廣告系統出了問題。

昨日有位網友在臉書社團「爆系知識家」發文，表示自己開啟臉書貼文連結，卻看到一半就出現「中獎廣告」，沒辦法關掉，只能把軟體重新開啟，不知道有什麼方法可以刪除，而貼文一出後，許多網友紛紛貼上自己手機的截圖，並表示自己也遇到相同的問題，更有人說「感覺像中毒」、「蘋果似乎被鎖定了」、「點下去就中毒」。

其實，這些中獎廣告並不是最近才出現，這些廣告又被稱為「惡意推廣廣告」，早期會在手機跳出中毒訊息的通知，並要求使用者下載解毒軟體，但近期卻演變成中獎訊息，而這些訊息的目的都是為了要騙取使用者的個資。

這些訊息的出現通常是因為某些網站誤放了惡意廣告碼而導致，但最近一兩天卻有大量網站出現的原因，疑似就是Google廣告系統出包，根據「蘋果仁」報導，有些惡意廣告繞過 Google廣告的審查機制進入各網站，就連放置在Google廣告的網站都出現該問題，因此也導致許多人收到這類的詐騙訊息。

而當民眾遇到這類的詐騙訊息時，可以直接關閉分頁，千萬不要誤點進入並填進個資，若是仍持續碰到，可以進入手機當中的設定，並點選清除瀏覽器暫存的設定。