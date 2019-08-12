一加計畫推出電視涵蓋43吋至75吋 將於美國市場銷售

在小米電視於中國、印度、西班牙等市場獲得不錯的銷售成果，目前包含華為、榮耀等品牌計畫加強進軍電視市場策略，而日前同樣透露準備進入電視市場發展的一加 (OnePlus)，稍早更在藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)認證文件出現包含「55Q1IN」、「43Q2IN」、「65Q2CN」、「75Q2CN」與「75Q2US」在內型號，顯示尺寸將分別涵蓋43吋、55吋、65吋、75吋等主流使用規格。

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此外，從型號中包含「IN」、「CN」與「US」結尾，更顯示一加預計推出的電視產品將會在中國、印度與美國市場銷售，同時型號中更包含「Q1」、「Q2」敘述內容，或許更顯示電視產品可能不僅是尺寸差異而已，至少會有兩種規格版本。

至於電視採用系統，預期會是Google打造的Android TV，藉此對應更多智慧聯網應用功能。

而從一加手機過往著重高階、極致使用體驗來看，預期即將推出的電視產品也會鎖定高階使用需求，但具體細節則要等一加後續對外揭曉而定。

在目前小米、華為在內品牌均著重打造智慧聯網電視，甚至讓電視成為居家生活中心，以及家用物聯網核心，一加準備推出的新款電視產品應該也會滿足此類使用需求。

另外，從目前一加已經順利與T-Mobile合作，順利進入美國智慧型手機市場競爭，甚至接下來也準備在美國市場提供旗下5G連網手機OnePlus 7 Pro，若進一步加上智慧聯網電視產品，將能讓一加在美國市場發展更加穩固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》