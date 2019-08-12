針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

Sony宣布在台推出型號為GTK-PG10的可攜式無線藍牙音響，不僅支援LDAC藍牙傳輸，以及多元播放功能，還能加入外接麥克風與針對戶外使用的播放模式設計，更針對派對使用需求提供放置飲料及防潑灑設計。

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延續過往Sony針對戶外播放使用需求的音響產品，GTK-PG10基本上就是針對戶外派對使用需求打造，甚至加入可外接麥克風，隨時讓使用者能在戶外拉嗓開唱，甚至也配合音響較大體型增加可掀開使用的簡易餐桌，讓使用者能在音響上放置飲料或餐點，本身也因應戶外使用需求提供防潑灑設計。

而在音效部分，GTK-PG10本身支援LDAC藍牙播放技術，同時配合內部數位音訊處理器，可自動加強音訊播放效果，更可藉由戶外模式傳遞寬廣響亮的聲音，讓戶外使用也能清楚聆聽播放音樂 (或歌聲)，甚至也能配合腳架置高，增加聲音清晰傳遞效果。

至於外接麥克風功能，除了提供調整麥克風音量，更加入升降Key及回音效果控制，藉由內建電池電量更可維持約13小時使用時間，機身握把設計也能讓使用者方便提取，改變使用位置。

除了透過藍牙連接最多三組不同聲音來源，同時也能透過GTK-PG10內建USB連接埠使用聲音播放裝置，並且提供反向供電設計幫收因播放裝置充電，另外也支援聆聽FM廣播電台內容。配合使用Sony Music Center應用程式，更可調整最佳聆聽設定，並且操控播放功能。

GTK-PG10建議售價為新台幣8490元，將從即日起開放台灣市場銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》