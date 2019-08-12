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榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17楊又肇

華為在此次於東莞松山湖舉辦的開發者活動中，正式揭曉以榮耀品牌打造的智慧屏產品，將螢幕尺寸設定在55吋，並且成為華為第一款正式搭載鴻蒙作業系統裝置。

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而榮耀智慧屏區分為一般版本，以及Pro版本兩種規格，兩者均搭載華為新款鴻鵠818處理器，並且搭載支援87% NTSC顯示色域的4K螢幕，螢幕顯示佔比則達94%比例，最薄僅6.9mm，兩者差異則在於Por版本增加升降式視訊鏡頭，並且加入LD分區控制背光設計，並且額外增加兩組高頻發聲單體，另外Pro版本內建32GB儲存容量，一般版本則僅搭載16GB容量。

其他部分則均搭載4組10W功率輸出的全音域擴音喇叭、對應華為Hisen音效技術，並且搭載藍牙5.0認證的HWA藍牙音訊傳輸協定，以及雙頻Wi-Fi連接功能，另外也能透過內建6組麥克風對應最高5公尺收音效果，讓使用者能輕易地與智慧屏內建數位助理服務互動。

除了一般電視功能之外，榮耀智慧屏可以透過NFC快速與手機建立配對連線，並且能將手機內容以鏡射方式投放到電視螢幕呈現，並且支援高達60fps、延遲反應在50-100ms之間的遊戲串流遊玩體驗，另外也支援2秒快速開機與零廣告設計，而搭載鴻蒙作業系統之下，同時也能當做居家物聯網連接中心，或是與手機內容共同協作、同步顯示等應用功能。

建議售價方面，一般版本將以人民幣3799元價格銷售，而Pro版本售價則為人民幣4799元。

至於接下來預計推出的華為品牌智慧屏，或許將會選在IFA 2019期間揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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