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慶祝PC-8001推出40週年 NEC重新打造只抽不賣的復刻迷你機種

2019-08-11 11:33楊又肇

針對推出至今已經40年的PC-8001，NEC稍早宣布推出以紀念形式打造的迷你機種「PasocomMini PC-8001」。

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PC-8001是NEC於1979年8月於日本推出的PC機種，當時更在機身直接整合鍵盤介面，並且透過外接形式使用螢幕、軟碟機等裝置。當時採用硬體規格包含NEC μPD780C 4MHz運作時脈處理器，並且以DISK-BASIC作為作業系統。

而此次以迷你復刻形式打造的「PasocomMini PC-8001」，實際尺寸僅有巴掌般大小，並且內建16款經典遊戲，未來也會透過更新加入更多遊戲作品。

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不過，「PasocomMini PC-8001」實際使用依然必須透過HDMI連接目前新款螢幕，並且透過micro USB連接鍵盤，機身上的迷你鍵盤基本上只是裝飾用途。

目前NEC僅將限量2000組的「PasocomMini PC-8001」作為旗下LAVIE系列機種通路或NEC Direct線上購機抽獎贈品，但消費者若是選擇購買以PC-8001代表色打造的LAVIE Pro Mobile特別款配色「PM750/NAA」、以500組限量提供同捆組，即可直接獲得一組「PasocomMini PC-8001」。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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