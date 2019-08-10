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AMD不排除在EPYC系列處理器 加入更多AI運算與異構加速設計

2019-08-10 15:13楊又肇

針對此次推出代號「Rome」的第二代EPYC系列處理器，AMD全球副總裁暨資料中心產品部門總經理Scott Aylor在後續訪談中表示，未來會持續針對市場需求打造更加合適的運算使用模式，同時也不排除加入諸如Intel針對人工智慧學習推論加速的DL Boost技術應用設計，但更重要的是能與市場生態緊密結合。

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對於與競爭對手Intel推出的Xeon Scalable系列處理器比較，Scott Aylor認為EPYC系列處理器的優勢在於以核心數量產生運算效能，同時在電力損耗表現也有較大優勢，對於虛擬化應用或人工智慧運算，以及針對多工運算需求較大的雲端服務能有更好應用表現，甚至在市場生態體系有更多合作夥伴一同加入發展，而在整體建置成本也相對具有吸引力。

而對於Intel在處理器產品加入針對人工智慧學習運算加速的DL Boost技術，Scott Aylor的看法則強調Intel的作法傾向針對特定領域應用發展為優先，但本身會更著重CPU核心設計本質，並且滿足市場生態鏈使用需求，因此在指令集支援部分會優先最佳化。

但未來AMD在人工智慧運算應用也不排除導入合適應用設計，目前主要還是以多核架構搭配更高記憶體容量，以及更高數據傳輸頻寬提昇人工智慧學習、推論等應用。在此次活動期間，AMD實際展示以2組「Rome」EPYC系列處理器搭配8張Radeon Instinct MI60加速卡，並且透過PCIe 4.0通道加快數據傳輸的參考設計，藉此實現更高人工智慧學習、推論應用，未來也會開放讓OEM廠商套用在旗下產品設計。

AMD全球副總裁暨資料中心產品部門總經理Scott Aylor
AMD全球副總裁暨資料中心產品部門總經理Scott Aylor
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Scott Aylor表示，此次推出的「Rome」EPYC系列處理器，相比競爭對手能以更多核心、更低耗電，以及更低建置成本應用在各類運算需求，現階段也與眾多市場生態體系結合。而如同先前AMD執行長蘇姿豐透露EPYC系列處理器導入技術不會僅侷限當前需求設計，因此未來也會持續加入更多新技術作為突破。

不過，以目前AMD發展策略來看，除了持續在CPU核心架構設計更新，現階段更多比重似乎聚焦在採用更小製程，藉此讓電晶體密度提昇，進而發揮更高運算效能。尤其在接下來準備推行的Zen 3架構預期採用7nm+製程，而預期用在代號「Genoa」的第四代EPYC系列處理器有可能會進入更小製程，藉此讓處理器內部核心數量進一步增加。

而就Scott Aylor的說法，確實在核心持續增加情況下，處理器內的CPU核心溝通也會成為未來設計挑戰項目，但也不會一昧使CPU核心數量提昇，而是會在設計過程針對合作夥伴需求打造產品，同時配合軟體技術發揮更高整合運算效能。

至於目前藉由Infinity Fabric混合式封裝設計，讓處理器內部的CPU Die可以共用單一I/O控制與記憶體配置，藉此加快CPU核心之間溝通效率，未來是否也會考慮以此設計套用在CPU與GPU之間的異構運算溝通。就Scott Aylor的回應，AMD目前主要還是會透過PCIe 4.0通道方式建立CPU與GPU之間溝通，但未來確實也會朝向以共用記憶體模組形式，加快CPU與GPU之間溝通，讓運算效率能進一步提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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