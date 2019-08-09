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Intel公布全新筆電設計Project Athena專屬識別標誌 標明針對行動效能打造

2019-08-09 14:44楊又肇

今年在Computex 2019期間說明全新筆電設計概念Project Athena的1.0目標規格後，Intel稍早釋出對應Project Athena設計產品的識別標誌，並且以「Engineered for Mobile Performance (專為行動效能所設計)」說明產品特性。

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如同過往針對Ultrabook等產品設計均會提出專屬識別標誌，Intel針對今年預計推行的Project Athena設計產品也提出專屬識別標誌，並且以「Engineered for Mobile Performance」讓消費者更容易識別。

而新款識別標誌，將會率先出現在稍早於美國市場開放銷售的新款Dell XPS 13 2in 1裝置，而接下來預計推出的HP Elitebook x360 1040，以及HP Elitebook x360 830也會採用相同識別標誌，預計今年底以前也會出現在包含華碩、宏碁、Dell、HP、聯想、三星在內廠商推行的Project Athena設計產品。

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依照先前Intel說明，現階段所有Project Athena設計產品都必須透過Intel設置實驗室進行驗證，相較Ultrabook有更嚴謹的設計規範，並非僅只是在硬體規格符合要求即可獲得認證，必須達成Intel認定使用體驗才能符合Project Athena產品設計要求。

在Intel先前公布1.0目標規格中，最主要是針對電池續航表現，以及更快反應時間方面進行改善，同時也提到必須搭載Thunderbolt 3、採用USB-C連接埠作為充電規格，並且符合USB PD充電規範，另外也必須能夠符合現今的人工智慧應用項目。

在接下來發展裡，Intel也預期會進一步公布更新Project Athena目標規格，藉此改變傳統筆電使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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